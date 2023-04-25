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NBA／打破看衰眼光 熱火預約史上第6度老八傳奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒(中)有機會帶領熱火上演老八傳奇。 路透社
巴特勒(中)有機會帶領熱火上演老八傳奇。 路透社

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56分，助隊以119：114逆轉東區龍頭公鹿隊，系列賽取得3：1「聽牌」優勢，最快台灣時間周四進行的第5戰就能完成史上第6次「老八傳奇」。

NBA史上只有發生過5次第8種子「下剋上」擊敗頭號種子的戲碼，分別是1994年的金塊隊、1999年的尼克隊、2007年的勇士隊、2011年的灰熊隊，以及2012年的76人，其中前兩次首輪賽制都是5戰3勝制，2002年後開始實施現行的7戰4勝制。

這5次「老八傳奇」中，2007年的勇士堪稱經典，當年勇士以4：2擊敗傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）領軍的小牛隊，讓現在獨行俠前身的小牛締造史上唯一例行賽打下67勝卻首輪出局的難堪紀錄。

本季的熱火不只是第8種子，且是透過附加賽才搭上東區季後賽末班車，首輪又是面對例行賽打下聯盟最佳58勝的公鹿隊；熱火首戰還傷了重要射手赫洛（Tyler Herro）和替補悍將歐拉迪波（Victor Oladipo），各方面數據不看好下卻成為率先「聽牌」的一方。

連續守下2場主場勝利，今天轟下史上季後賽第4高分的巴特勒說，全隊都知道自己能耐，「就算這棟建築外、這個團隊和組織外都沒人相信我們，那也沒關係，我們只想繼續做我們明白有機會的事情。」

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