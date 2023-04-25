NBA／歐拉迪波本週將動手術 預估6個月後回歸
因左膝髕腱撕裂確定報銷的熱火陣容輪替好手歐拉迪波（Victor Oladipo），傳出將會在本週接受膝蓋手術。歐拉迪波也信誓旦旦認為，自己還要繼續職業生涯。
根據消息透露，歐拉迪波有望會在6個月之後恢復籃球相關活動，順利的話，下個賽季將可以如願復出。
過去幾年飽受傷病困擾的歐拉迪波，在去年休賽季和熱火簽下兩年1800萬美元的合約，其中第2年為球員選項。今年季後賽，歐拉迪波場均可以攻下11.5分3.5籃板1.0助攻1.0抄截。
儘管熱火折損了赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波兩位重要成員，但憑藉巴特勒（Jimmy Butler）宛如籃球之神降臨的強勢演出，特別是今天第四戰狂砍生涯新高56分，帶領球隊扭轉落後兩位數的分差，一舉逆轉公鹿聽牌，有望上演「老八傳奇」。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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