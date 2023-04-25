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NBA／38歲仍霸氣豪取雙20 詹姆斯：試圖貢獻自己力量

中央社／ 台北25日電
詹姆斯(左)強勢發揮絲毫不見歲月痕跡 法新社
詹姆斯(左)強勢發揮絲毫不見歲月痕跡 法新社

洛杉磯湖人今天擊敗曼菲斯灰熊，系列賽取得3比1聽牌優勢。其中38歲的詹姆斯（LeBron James）繳出22分、20籃板，成為湖人隊史相隔19年後，再度繳出得分、籃板「雙20」的球員。

湖人前一次有球員完成得分、籃板「雙20」，是在2004年的歐尼爾（Shaquille O'Neal），當年他於例行賽3月21日對上密爾瓦基公鹿的比賽，繳出31分、26籃板，不過歐尼爾那時候才剛滿32歲，而那一年也是他最後一次穿上湖人球衣。

只不過當年歐尼爾年僅32歲，打的位置又是中鋒，籃板球自然不會少；反觀詹姆斯今年已經「高齡」38歲，卻還是全場打了45分鐘，完成湖人隊史相隔19年的數據。

詹姆斯先在正規時間結束前6.7秒，完成一次突破上籃，幫助湖人追平比數進入延長賽。進入延長賽後，詹姆斯雖然只得到4分，但終場前29秒他的招牌「坦克切」順利取分，幫助球隊擴大到5分差距，還獲得罰球機會，奠定湖人勝利基礎。

談到自己的20個籃板，詹姆斯在賽後接受湖人隨隊記者訪問時說：「考量到灰熊是一支鞏固籃板很優秀的球隊，因此當他們失手後，抓下籃板就顯得格外重要，我就是試圖貢獻自己的一份力量。」

在NBA季後賽歷史上，取得3勝1敗的球隊，有超過90%機率可以晉級下一輪。

過去更只有13支球隊在1比3落後時連拿3場逆轉勝，最近一次就是2016年總冠軍賽，當時詹姆斯領軍的克里夫蘭騎士，在1比3落後金州勇士時，連拿3勝逆轉拿下總冠軍。

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