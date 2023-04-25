NBA／安德森眼部傷勢缺席第5戰 灰狼戰力拉警報

好不容易靠著愛德華（Anthony Edwards）的強勢表現搶回一勝避免被金塊橫掃的灰狼，沒想到卻在第5戰之前傳出傷兵麻煩。陣中多功能性的前鋒安德森（Kyle Anderson）因眼部傷勢，將會缺席這場比賽。

安德森是在第4戰的第三節後段，不慎被隊友愛德華打到臉部，導致左眼方面出現傷勢，在離開球場之後就未再回歸。整個系列賽，安德森場均出賽26分鐘，得到8.5分4籃板4.5助攻。

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