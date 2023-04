NBA／聯盟最老雙20締造者 詹姆斯：這就是我

正規賽最後0.8秒攻進追平球,湖人隊「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)助隊將戰局逼到延長賽,加時5分鐘他再攻下4分,全場貢獻22分、20籃板,成為NBA史上年紀最大的「雙20」締造者,紀錄夜率湖人以117:111擊敗灰熊隊,系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

今天是詹姆斯生涯第270場季後賽,20籃板寫下他個人季後賽生涯新高,還有7助攻和2阻攻;詹姆斯的數據也讓他成為2004年「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)後,隊史首位季後賽「雙20」成員。

