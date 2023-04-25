PLG／票數完全碾壓！林書豪連4周奪MVP
3月已摘下月MVP的「哈佛小子」林書豪，兩天前碰新北國王隊繳出瘋狂的50分「大三元」，且一口氣刷新半場最高得分紀錄、本土單場最高分紀錄，除助隊拿下隊史最長8連勝，也獲得球迷青睞，連續4周獲得單周MVP。
林書豪上周率高雄鋼鐵人隊主場打下2連勝，更寫下PLG聯盟史上首次的50分「大三元」，50分、10籃板、11助攻也是來台首次「大三元」，並刷新半場得分新高 32分，並追平聯盟單場個人得分紀錄，且締造本土最高分、最高分「大三元」數據。
上周2戰林書豪平均攻下40.0分、7.5籃板、6.5助攻、1.5抄截，外帶3.5顆三分球，火燙的表現除讓他打破單周MVP個人得票數紀錄，且是連4周、個人第5度奪單周MVP，再寫紀錄。
林書豪本周拿下3099票，第二名的桑尼僅397票，林志傑357票。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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