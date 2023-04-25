T1聯盟／季後賽開戰 兩外籍國際裁判加入執法

T1聯盟季後挑戰賽今天開打，因應季後賽高張力的賽事內容，T1聯盟今天宣布，聘請FIBA認證的2位外籍國際裁判共同執法；季後賽期間，T1聯盟裁判團隊也將邀請外籍裁判與本土裁判群進行經驗交流，持續為提升台灣籃球環境努力。

T1聯盟秘書長張樹人表示，T1聯盟原本就有許多位優秀的國際裁判，這兩季賽事也非常感謝裁判老師們辛苦的吹判工作，「這次聘請外籍裁判共同執法季後賽，除了希望提升賽事品質，同時也希望外籍與本土裁判間能互相交流，分享執哨經驗。」

賽務長謝志成補充說，聯盟已在賽事前安排相關座談會，希望藉由兩位國際裁判過往在國際上執法的經驗分享，協助國內裁判在執法能力及經驗提升，未來也不排除在例行賽邀請外籍裁判加入執哨行列。

T1聯盟透過國際籃總FIBA以及中華民國籃球協會邀請兩位外籍裁判，一位是菲律賓籍柯內利奧（Glenn Cornelio），另一位是馬來西亞籍國際裁判陳偉松。

柯內利奧目前在菲律賓大學聯賽中擔任裁判，陳偉松則是現職馬來西亞籃球總會裁判主任，兩人皆擁有豐富的國際賽事執法經驗，如亞洲盃分齡賽、亞洲盃男女籃賽事與世界盃亞洲區資格賽等都可見到兩人的身影，其中柯內利奧更與另一位T1裁判于容共同入選將執哨2023年8月的世界盃籃球賽。

柯內利奧與陳偉松昨天都已抵台，兩人對於能參與T1聯盟季後賽執哨感到興奮，也希望能與T1聯盟本土裁判多分享交流經驗，幫助台灣籃球環境更進步。 馬來西亞籍國際裁判陳偉松（右二）。圖／T1聯盟提供

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