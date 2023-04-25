快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝搶聽牌

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯攻下22分20籃板。 美聯社
詹姆斯攻下22分20籃板。 美聯社

湖人與灰熊季後賽首輪系列戰來到第4場，38歲的詹姆斯（LeBron James）宛如20歲年輕小夥子在關鍵時刻頻頻使出招牌「坦克切」，不僅成功將比賽帶入延長賽，更親手終結對手客場贏球希望。湖人最終以117：111勝出，系列賽取得3比1聽牌。

灰熊上一戰被湖人首節打出35比9的瘋狂攻勢，本場灰熊開局仍手感不佳，第二節曾陷入15分落後。不過貝恩（Desmond Bane）這一節尾聲領銜打出14比1的攻勢，半場打完追到52：54。下半場雙方易籃再戰，7分07秒莫蘭特（Ja Morant）妙傳給提爾曼（Xavier Tillman）灌進2分，取得領先，第三節最後13秒兩隊戰成平手，莫蘭特切入暴扣取得領先。

末節比賽形成拉鋸戰，最後關頭傑克森（Jaren Jackson Jr.）賞出關鍵火鍋，莫蘭特拿球快速推進，面對兩人防守，背後妙傳給貝恩，灰熊取得2分領先。暫停回來後，詹姆斯使出招牌「坦克切」再度追平，時間剩0.8秒。灰熊最後一擊的機會交給莫蘭特，慘遭戴維斯（Anthony Davis）封阻，進入延長賽。

延長賽戴維斯展現禁區影響力，湖人取得優勢。最後29.4秒詹姆斯再度切入得手，取得5分領先。儘管最後灰熊射手肯納德（Luke Kennard）射進三分球，但為時已晚，湖人成功收下勝利。

詹姆斯全場拿下22分20籃板7助攻，里夫斯（Austin Reaves）23分，戴維斯12分11籃板4阻攻。灰熊的部分，貝恩攻下36分7籃板，莫蘭特19分7助攻，傑克森14分14籃板5阻攻。

下一戰將回到曼菲斯進行，沒有退路的灰熊將要全力避免見證紫金軍團的「老七傳奇」。

LeBron James

相關新聞

NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝搶聽牌

湖人與灰熊季後賽首輪系列戰來到第4場，38歲的詹姆斯（LeBron James）宛如20歲年輕小夥子在關鍵時刻頻頻使出招牌「坦克切」，不僅成功將比賽帶入延長賽，更親手終結對手客場贏球希望。湖人最終以1

NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 隻手逆轉公鹿強勢聽牌

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）季後賽首戰就受傷，公鹿也在系列賽1：2落後熱火。儘管安戴托昆波即時復出就繳出大三元表現，但巴特勒（Jimmy Butler）第四戰狂飆生涯新高5

NBA／狂轟季後賽史上第4高分 巴特勒：逆轉意義重大

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56...

NBA／飆56分狂破多項紀錄 巴特勒：隊友們支持著我

在第四節中落後公鹿12分的劣勢下，眼看雙方又要系列賽打平，此時巴特勒（Jimmy Butler）再度變身成為救世主。他在關鍵時刻接管比賽，遠投進切無往不利，隻手撕裂公鹿防線，在最後6分鐘內狂砍19分，

NBA／老鷹墨瑞賽後頂撞裁判遭禁賽 確定無法出戰G5

老鷹昨天在季後賽首輪G4不敵塞爾蒂克，陷入1：3落後，陣中球星墨瑞（Dejounte Murray）賽後疑似不滿判罰，還用肩膀頂撞裁判，今天聯盟公布懲處結果，墨瑞將被禁賽1場，確定缺席G5。 D

NBA／國王福克斯左手食指骨折 關鍵第5戰出賽成疑

國王與勇士季後賽首輪戰成2：2平手，國王卻傳出壞消息，當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）在第4戰遭遇左手食指骨折，據消息指出，他仍有可能帶傷出陣第5戰。 據《ESPN》記者沃納羅斯基（A

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦