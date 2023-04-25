NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝搶聽牌

湖人與灰熊季後賽首輪系列戰來到第4場，38歲的詹姆斯（LeBron James）宛如20歲年輕小夥子在關鍵時刻頻頻使出招牌「坦克切」，不僅成功將比賽帶入延長賽，更親手終結對手客場贏球希望。湖人最終以117：111勝出，系列賽取得3比1聽牌。

灰熊上一戰被湖人首節打出35比9的瘋狂攻勢，本場灰熊開局仍手感不佳，第二節曾陷入15分落後。不過貝恩（Desmond Bane）這一節尾聲領銜打出14比1的攻勢，半場打完追到52：54。下半場雙方易籃再戰，7分07秒莫蘭特（Ja Morant）妙傳給提爾曼（Xavier Tillman）灌進2分，取得領先，第三節最後13秒兩隊戰成平手，莫蘭特切入暴扣取得領先。

JA MORANT. 🔥🔥



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末節比賽形成拉鋸戰，最後關頭傑克森（Jaren Jackson Jr.）賞出關鍵火鍋，莫蘭特拿球快速推進，面對兩人防守，背後妙傳給貝恩，灰熊取得2分領先。暫停回來後，詹姆斯使出招牌「坦克切」再度追平，時間剩0.8秒。灰熊最後一擊的機會交給莫蘭特，慘遭戴維斯（Anthony Davis）封阻，進入延長賽。

LEBRON JAMES TIES IT IN THE FINAL MOMENTS.



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延長賽戴維斯展現禁區影響力，湖人取得優勢。最後29.4秒詹姆斯再度切入得手，取得5分領先。儘管最後灰熊射手肯納德（Luke Kennard）射進三分球，但為時已晚，湖人成功收下勝利。

LEBRON JAMES. 😤



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詹姆斯全場拿下22分20籃板7助攻，里夫斯（Austin Reaves）23分，戴維斯12分11籃板4阻攻。灰熊的部分，貝恩攻下36分7籃板，莫蘭特19分7助攻，傑克森14分14籃板5阻攻。

下一戰將回到曼菲斯進行，沒有退路的灰熊將要全力避免見證紫金軍團的「老七傳奇」。

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