NBA／雷納德確定缺席第5戰 泰隆魯：他真的受傷了

快艇季後賽首輪系列戰1：3落後太陽，陣中球星雷納德（Kawhi Leonard）確定因傷缺陣第5戰，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）出面回應外界質疑，也表示球隊將傾盡全力應戰。

快艇首戰雖擊敗太陽，但雷納德在比賽中右膝扭傷。第二戰雷納德選擇帶傷上陣，球隊不僅輸球，傷勢還更加惡化。針對外界質疑雷納德又因小傷缺陣，泰隆魯回應，「他真的受傷了。這跟負荷管理不一樣，他過去也曾在季後賽受傷，如果他無法出賽，代表傷勢確實很嚴重。」

泰隆魯坦言球隊兩大球星雙雙缺陣，導致季後賽處境變得更艱難，但他仍對勝利抱持信心，「這些傢伙隨時都會戰鬥，這就是我有信心的原因，我們還有很多球員，不會屈服。」

談到接下來的比賽計畫，泰隆魯表示會傾盡一切，「這場不是贏，就是回家，我們必須用盡資源，會出現很多調整。」

udn討論區