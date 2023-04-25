快訊

高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯華食品彰化廠今清晨發生大火 業者回應：機台意外起火

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

NBA／飆56分狂破多項紀錄 巴特勒：隊友們支持著我

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒第四戰宛如天神降臨。 路透社
巴特勒第四戰宛如天神降臨。 路透社

在第四節中落後公鹿12分的劣勢下，眼看雙方又要系列賽打平，此時巴特勒（Jimmy Butler）再度變身成為救世主。他在關鍵時刻接管比賽，遠投進切無往不利，隻手撕裂公鹿防線，在最後6分鐘內狂砍19分，帶動熱火殺出30比13的猛烈攻勢，硬是逆轉戰局，取得3勝聽牌優勢。

巴特勒全場28投19中包括3記三分球和18罰15中，個人狂轟56分9籃板，一舉刷新個人職業生涯新高，同時也打破熱火隊史季後賽得分紀錄；季後賽累積7次破40分的表現，追平韋德（Dwyane Wade）所保持的隊史紀錄。

此外，巴特勒單場56分更是並列季後賽史上單場得分第4高，追平巴克利（Charles Barkley）、喬丹（Michael Jordan）和張伯倫（Wilt Chamberlain）3位傳奇名將。

米勒也忍不住稱讚巴特勒，「可能是熱火球員在季後賽的最偉大表現。」還有媒體直接貼出經典的巴特勒與喬丹合成圖。

在系列賽前4戰，巴特勒平均攻下36.5分5.5籃板5助攻，投籃命中率高達62.8%，過去只有喬丹和詹姆斯（LeBron James）可以在季後賽場均拿到至少「35分5籃板5助攻外加5成以上命中率」的數據。

「這並不輕鬆，對面是很出色的防守球員，他們讓我每一球都要打得很拚。但我的隊友一直告訴我，要我打出侵略性。很高興我們打出了屬於熱火的籃球。我們能為邁阿密拿下這場勝利，這真的太棒了。」巴特勒說。

「這並不是季後賽模式的巴特勒，我只是上場打球。現在任務還沒有完成，我們仍需要再拿下一勝。」

相關新聞

NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 隻手逆轉公鹿強勢聽牌

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）季後賽首戰就受傷，公鹿也在系列賽1：2落後熱火。儘管安戴托昆波即時復出就繳出大三元表現，但巴特勒（Jimmy Butler）第四戰狂飆生涯新高5

NBA／狂轟季後賽史上第4高分 巴特勒：逆轉意義重大

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56...

NBA／飆56分狂破多項紀錄 巴特勒：隊友們支持著我

在第四節中落後公鹿12分的劣勢下，眼看雙方又要系列賽打平，此時巴特勒（Jimmy Butler）再度變身成為救世主。他在關鍵時刻接管比賽，遠投進切無往不利，隻手撕裂公鹿防線，在最後6分鐘內狂砍19分，

NBA／老鷹墨瑞賽後頂撞裁判遭禁賽 確定無法出戰G5

老鷹昨天在季後賽首輪G4不敵塞爾蒂克，陷入1：3落後，陣中球星墨瑞（Dejounte Murray）賽後疑似不滿判罰，還用肩膀頂撞裁判，今天聯盟公布懲處結果，墨瑞將被禁賽1場，確定缺席G5。 D

NBA／國王福克斯左手食指骨折 關鍵第5戰出賽成疑

國王與勇士季後賽首輪戰成2：2平手，國王卻傳出壞消息，當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）在第4戰遭遇左手食指骨折，據消息指出，他仍有可能帶傷出陣第5戰。 據《ESPN》記者沃納羅斯基（A

NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦