NBA／飆56分狂破多項紀錄 巴特勒：隊友們支持著我

在第四節中落後公鹿12分的劣勢下，眼看雙方又要系列賽打平，此時巴特勒（Jimmy Butler）再度變身成為救世主。他在關鍵時刻接管比賽，遠投進切無往不利，隻手撕裂公鹿防線，在最後6分鐘內狂砍19分，帶動熱火殺出30比13的猛烈攻勢，硬是逆轉戰局，取得3勝聽牌優勢。

巴特勒全場28投19中包括3記三分球和18罰15中，個人狂轟56分9籃板，一舉刷新個人職業生涯新高，同時也打破熱火隊史季後賽得分紀錄；季後賽累積7次破40分的表現，追平韋德（Dwyane Wade）所保持的隊史紀錄。

此外，巴特勒單場56分更是並列季後賽史上單場得分第4高，追平巴克利（Charles Barkley）、喬丹（Michael Jordan）和張伯倫（Wilt Chamberlain）3位傳奇名將。

米勒也忍不住稱讚巴特勒，「可能是熱火球員在季後賽的最偉大表現。」還有媒體直接貼出經典的巴特勒與喬丹合成圖。

在系列賽前4戰，巴特勒平均攻下36.5分5.5籃板5助攻，投籃命中率高達62.8%，過去只有喬丹和詹姆斯（LeBron James）可以在季後賽場均拿到至少「35分5籃板5助攻外加5成以上命中率」的數據。

「這並不輕鬆，對面是很出色的防守球員，他們讓我每一球都要打得很拚。但我的隊友一直告訴我，要我打出侵略性。很高興我們打出了屬於熱火的籃球。我們能為邁阿密拿下這場勝利，這真的太棒了。」巴特勒說。

「這並不是季後賽模式的巴特勒，我只是上場打球。現在任務還沒有完成，我們仍需要再拿下一勝。」

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