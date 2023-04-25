NBA／前綠衫軍主帥尤多卡甩醜聞陰霾 正式接任火箭總教練
火箭隊本季再度打出差強人意的戰績，總教練西拉斯（Stephen Silas）也下台一鞠躬。火箭近期積極面試多名教練，今天確定由前塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）接任。
尤多卡2021-22年賽季執教塞爾蒂克，執教風格鐵血，季初內部曾陷入內鬨，最終一改頹勢，在例行賽打出51勝31敗的戰績，季後賽則一路闖進總決賽，最終不敵勇士隊。尤多卡曾獲得史馬特（Marcus Smart）等球員的讚美，但本季初卻傳出與隊內女職員發生不倫戀，最終遭到停職。
儘管尤多卡有醜聞纏身，仍一度成為籃網新任總教練人選，在當時引發不少爭議，籃網最終決定扶正助理教練馮恩（Jacque Vaughn）。
據ESPN報導，火箭上季防守效率聯盟倒數第5，因此想找來防守型教練。塞爾蒂克上季在尤多卡的執教下，防守效率排名聯盟第1。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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