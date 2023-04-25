快訊

高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯華食品彰化廠今清晨發生大火 業者回應：機台意外起火

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／狂轟季後賽史上第4高分 巴特勒：逆轉意義重大

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒瘋狂飆分秀創56分紀錄之夜。 法新社
巴特勒瘋狂飆分秀創56分紀錄之夜。 法新社

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56分，助隊以119：114逆轉東區龍頭公鹿隊，系列賽取得3：1「聽牌」優勢，以下剋上的「老八傳奇」只差一勝。

56分追平NBA季後賽史上第4高分，巴特勒還抓下9籃板，是球隊第四節兩位數落後還能逆轉的當然功臣。

「為我的球隊，在這樣的氛圍，用這樣的方式拿下勝利，意義重大。」2019年加入熱火的巴特勒說。

巴特勒全場轟下56分，其中21分就集中在第四節；熱火第四節剩下6分鐘還以89：101落後，就是巴特勒帶動一波13：0的瘋狂攻勢，最後3分17秒時以102：101逆轉，也是全場首度嘗到領先滋味。

最後關頭兩隊互換領先多次，巴特勒1分20秒的超前三分球讓熱火再取得1分領先，之後追加後撤步跳投，為熱火穩住勝果。

連熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）都承認，比賽前40分鐘讓人失望，但球隊在主場展現無法韌性，「這顯示出只要有正確的勇氣和毅力，就能贏下比賽。」他補充說，團隊中有像巴特勒這樣的球員，對球隊總是有很大幫助。

季後賽史上最高得分仍是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）1986年締造的63分，1962年貝勒（Elgin Baylor）攻下61分居次，接續是米契爾（Donovan Mitchell）2020年攻下的57分，巴特勒追平喬丹、張伯倫（Wilt Chamberlain）和巴特利（Charles Barkley），並列史上第4高。

延伸閱讀

NBA／巴特勒56分之夜 熱火挑戰史上第6次「老八傳奇」

NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 隻手逆轉公鹿強勢聽牌

NBA／巴特勒一紀錄直追詹韋 羅瑞讚：專為季後賽而生

NBA／巴特勒領軍搭配板凳爆發 熱火主場痛宰殘陣公鹿

相關新聞

NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 隻手逆轉公鹿強勢聽牌

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）季後賽首戰就受傷，公鹿也在系列賽1：2落後熱火。儘管安戴托昆波即時復出就繳出大三元表現，但巴特勒（Jimmy Butler）第四戰狂飆生涯新高5

NBA／狂轟季後賽史上第4高分 巴特勒：逆轉意義重大

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56...

NBA／飆56分狂破多項紀錄 巴特勒：隊友們支持著我

在第四節中落後公鹿12分的劣勢下，眼看雙方又要系列賽打平，此時巴特勒（Jimmy Butler）再度變身成為救世主。他在關鍵時刻接管比賽，遠投進切無往不利，隻手撕裂公鹿防線，在最後6分鐘內狂砍19分，

NBA／老鷹墨瑞賽後頂撞裁判遭禁賽 確定無法出戰G5

老鷹昨天在季後賽首輪G4不敵塞爾蒂克，陷入1：3落後，陣中球星墨瑞（Dejounte Murray）賽後疑似不滿判罰，還用肩膀頂撞裁判，今天聯盟公布懲處結果，墨瑞將被禁賽1場，確定缺席G5。 D

NBA／國王福克斯左手食指骨折 關鍵第5戰出賽成疑

國王與勇士季後賽首輪戰成2：2平手，國王卻傳出壞消息，當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）在第4戰遭遇左手食指骨折，據消息指出，他仍有可能帶傷出陣第5戰。 據《ESPN》記者沃納羅斯基（A

NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦