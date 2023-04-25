NBA／狂轟季後賽史上第4高分 巴特勒：逆轉意義重大

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天完全燃燒，全場28投19中，加上18投15中的罰球，轟下生涯新高56分，助隊以119：114逆轉東區龍頭公鹿隊，系列賽取得3：1「聽牌」優勢，以下剋上的「老八傳奇」只差一勝。

56分追平NBA季後賽史上第4高分，巴特勒還抓下9籃板，是球隊第四節兩位數落後還能逆轉的當然功臣。

「為我的球隊，在這樣的氛圍，用這樣的方式拿下勝利，意義重大。」2019年加入熱火的巴特勒說。

巴特勒全場轟下56分，其中21分就集中在第四節；熱火第四節剩下6分鐘還以89：101落後，就是巴特勒帶動一波13：0的瘋狂攻勢，最後3分17秒時以102：101逆轉，也是全場首度嘗到領先滋味。

最後關頭兩隊互換領先多次，巴特勒1分20秒的超前三分球讓熱火再取得1分領先，之後追加後撤步跳投，為熱火穩住勝果。

連熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）都承認，比賽前40分鐘讓人失望，但球隊在主場展現無法韌性，「這顯示出只要有正確的勇氣和毅力，就能贏下比賽。」他補充說，團隊中有像巴特勒這樣的球員，對球隊總是有很大幫助。

季後賽史上最高得分仍是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）1986年締造的63分，1962年貝勒（Elgin Baylor）攻下61分居次，接續是米契爾（Donovan Mitchell）2020年攻下的57分，巴特勒追平喬丹、張伯倫（Wilt Chamberlain）和巴特利（Charles Barkley），並列史上第4高。

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