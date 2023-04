NBA／巴特勒56分之夜 熱火挑戰史上第6次「老八傳奇」

熱火今天幾乎整場比賽都處於落後頹勢,但靠巴特勒(Jimmy Butler)狂轟56分和球隊末節猛攻41分之下,最終119比114逆轉擊敗東區頭號種子公鹿,在季後賽首輪意外率先聽牌。

密爾瓦基公鹿今天在邁阿密熱火主場打季後賽首輪第4戰,公鹿頭號主將安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)系列賽首戰只打11分鐘就因背傷提前退場,接下來兩戰都只能作壁上觀,也讓球隊陷入1比2落後,今天他重新歸隊是公鹿的一大利多。

