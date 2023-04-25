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NBA／巴特勒56分之夜 熱火挑戰史上第6次「老八傳奇」

中央社／ 綜合外電報導
巴特勒隻手摧毀公鹿。 路透社
巴特勒隻手摧毀公鹿。 路透社

熱火今天幾乎整場比賽都處於落後頹勢，但靠巴特勒（Jimmy Butler）狂轟56分和球隊末節猛攻41分之下，最終119比114逆轉擊敗東區頭號種子公鹿，在季後賽首輪意外率先聽牌。

密爾瓦基公鹿今天在邁阿密熱火主場打季後賽首輪第4戰，公鹿頭號主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）系列賽首戰只打11分鐘就因背傷提前退場，接下來兩戰都只能作壁上觀，也讓球隊陷入1比2落後，今天他重新歸隊是公鹿的一大利多。

這場比賽開打後，公鹿打出17比5開局，熱火在巴特勒的帶領下逐步將分差縮小，在他砍進三分球，又完成一次「三分打」後，追到僅剩兩分落後。公鹿則在米道頓（Khris Middleton）命中三分球、安戴托昆波籃下補進後止血，雖然巴特勒跳投得手再搶兩分，但公鹿首節仍以33比28領先。

次節，熱火一度因為阿德巴約（Bam Adebayo）拿下分數、巴特勒兩罰俱中而扳平比分，但公鹿在安戴托昆波與洛培茲（Brook Lopez）聯手下，打出9比0攻勢重回領先。之後熱火一度在海史密斯（Haywood Highsmith） 飆進三分球後，將落後小到剩下3分，但羅培茲兩罰俱中、哈勒戴（Jrue Holiday）的跳投也得手，這讓公鹿在上半場打完後，以57比50保持領先。

下半場開打後，公鹿幾度把領先擴大到12分，但熱火都能及時將落後縮小到個位數，但公鹿在米道頓的一次進球後，將領先拉開到整場比賽最大的15分，但在巴特勒、賽勒（Cody Zeller）、馬丁（CalebMartin）接連進球後，熱火追到只落後9分，公鹿靠安戴托昆波的上籃得手，在3節打完後以89比78，握有兩位數領先。

末節熱火在89比101落後之際，拉出一波13比0攻勢，以102比101超前，之後兩隊拉鋸、互有領先，熱火在巴特勒砍進三分球後，以1分超前，接著他再跳投命中，在終場前58秒領先3分。

此時公鹿哈勒戴發生失誤，巴特勒拿到球後切入造成對手犯規，在他兩罰俱中後，熱火將領先拉開到5分，隨後阿德巴約也兩罰俱中，熱火領先達7分，之後熱火保持領先，最終以5分之差收下勝利。

熱火今天逆轉取勝，在7戰4勝制系列賽率先拿到聽牌優勢，接下來將於台灣時間27日前進公鹿主場打第5戰，有機會在當天寫下新的「老八傳奇」，搶下晉級資格。

歷史上曾有5支球隊完成過「老八傳奇」，分別是1994年金塊、1999年尼克、2007年勇士、2011年灰熊、2012年76人。

巴特勒此役轟下56分，是他生涯的新高，也寫下隊史在季後賽的紀錄，他另外抓下9個籃板，阿德巴約有15分、8籃板的表現，文森（Gabe Vincent）貢獻10分、8助攻， 板凳出發的馬丁搶下12分、9籃板。

公鹿的安戴托昆波有26分、10籃板、13助攻的大三元成績，洛培茲有36分、11籃板的雙十成績，米道頓和哈勒戴皆獲14分。

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