NBA／國王福克斯左手食指骨折 關鍵第5戰出賽成疑
國王與勇士季後賽首輪戰成2：2平手，國王卻傳出壞消息，當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）在第4戰遭遇左手食指骨折，據消息指出，他仍有可能帶傷出陣第5戰。
據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，慣用手為左手的福克斯將戴上手指保護套，目前狀態為出戰成疑，他正嘗試在第5戰上場。
福克斯今年打出生涯年，生涯首度入選全明星，也榮獲年度關鍵球員獎。他在季後賽表現更上一層樓，4戰場均得到31.5分、7.0助攻、6.0籃板。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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