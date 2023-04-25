NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 隻手逆轉公鹿強勢聽牌
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）季後賽首戰就受傷，公鹿也在系列賽1：2落後熱火。儘管安戴托昆波即時復出就繳出大三元表現，但巴特勒（Jimmy Butler）第四戰狂飆生涯新高56分，其中第四節獨拿21分，率領熱火以119比114硬是逆轉公鹿，系列賽3勝1敗強勢聽牌。
公鹿前三節一路領先，末節開打前還領先9分。沒想到公鹿末節後半段不斷失誤，熱火在巴特勒領軍下逼近分差，射手馬丁（Caleb Martin）在時間剩2分43秒飆進三分球，首度取得領先。巴特勒隨後持續大爆走，一人單挑公鹿全隊，怎麼投怎麼進如入無人之境，一波30比13的猛烈攻勢，徹底將公鹿擊倒。
巴特勒全場28投19中包括3記三分球、18罰15中，狂轟56分9籃板，創個人職業生涯新高，同時也打破隊史季後賽得分紀錄，並列季後賽史上單場得分第4高。
熱火整個第四節命中率高達72.2%，三分球4投3中，兩球出現在關鍵時刻，加上13罰12中也遠高於公鹿，轟出41比25的巨大攻勢。
公鹿的部分，回歸的安戴托昆波繳出26分12助攻10籃板的大三元表現，但也發生6次失誤。中鋒洛培茲（Brook Lopez）狂轟36分，同樣創生涯季後賽新高，無奈其餘球員外線手感低迷，加上最後時刻頻頻失誤，導致勝利溜走陷入絕境的結果。
哈勒戴（Jrue Holiday）全場19投僅6中，得到14分7籃板4助攻，米道頓（Khris Middleton）12投2中，獲得14分8助攻6籃板，兩人第四節一共9投1中，僅拿3分。
熱火在聽牌之後，下一戰將前往密爾瓦基，有機會挑戰史上第6次「老八傳奇」，加入金塊、尼克、勇士、灰熊、76人的行列。
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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