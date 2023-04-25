NBA／老鷹墨瑞賽後頂撞裁判遭禁賽 確定無法出戰G5

老鷹昨天在季後賽首輪G4不敵塞爾蒂克，陷入1：3落後，陣中球星墨瑞（Dejounte Murray）賽後疑似不滿判罰，還用肩膀頂撞裁判，今天聯盟公布懲處結果，墨瑞將被禁賽1場，確定缺席G5。

Dejounte Murray. 😬



(via @creatorjordan23)



pic.twitter.com/0Of0FjnCGX — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月24日

聯盟今天針對此事做出懲處及解釋，墨瑞因辱罵裁判及不當身體接觸被禁賽一場。墨瑞前4戰場均出賽38.3分鐘，得到25.3分、7.3籃板、5.8助攻、2.3抄截，對老鷹來說相當重要。

被問到將派誰頂替墨瑞留下的空缺，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）表示仍不確定，「我不認為有人能立刻頂替這個位置，每個人都該準備好做出一些貢獻。」

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）賽後同樣有與裁判對話，聯盟調查結果認為無任何違規，不會做出懲處。

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