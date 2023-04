NBA／場均得分增幅聯盟第一 爵士馬卡南勇奪年度最佳進步獎

猶他爵士芬蘭籍中鋒馬卡南(Lauri Markkanen),本季的平均得分較上季暴增近11分,這讓他獲得年度最佳進步獎肯定,成為獲獎的隊史第一人。

25歲的馬卡南本季轉到猶他爵士,首次獲選參加明星賽,例行平均每場比賽可攻下25.6分、送出1.9助攻,兩項數據都是生涯新高,每戰平均還可抓下8.6個籃板。

馬卡南本季的平均得分多了10.87分,是本季全NBA進步最多的表現。他本季的投籃命中率4成99、罰球命中率8成75,都是生涯最佳。

目前在芬蘭服兵役的馬卡南,在赫爾辛基告訴NBA的轉播單位TNT說:「我覺得很不可思議,能獲得這個獎項,是莫大的榮幸。」

馬卡南目前正回到芬蘭服兵役。 法新社

身高213公分的馬卡南,父母都是職業籃球員,他在2017年的NBA選秀會,被明尼蘇達灰狼以首輪第7順位選上,但灰狼隨即把他交易到芝加哥公牛,在公牛待了4個球季後,他轉到克里夫蘭騎士,騎士去年9月拿他交易,從猶他爵士換回米契爾(DonovanMitchell)。

馬卡南是繼2017年密爾瓦基公鹿的希臘球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)後,最新一位獲得NBA年度最佳進步獎的歐洲球員,也是爵士獲此殊榮的隊史第一人。

馬卡南這次擊敗了奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和紐約尼克的布朗森(Jalen Brunson),成為本季年度最佳進步獎得主。

The 2022-23 Kia NBA Most Improved Player is... Lauri Markkanen!#KiaMIP#NBAAwards@Kia pic.twitter.com/d41McU0Ras