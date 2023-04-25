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NBA／場均得分增幅聯盟第一 爵士馬卡南勇奪年度最佳進步獎

中央社／ 綜合外電報導
馬卡南榮獲年度最佳進步獎。 美聯社
馬卡南榮獲年度最佳進步獎。 美聯社

猶他爵士芬蘭籍中鋒馬卡南（Lauri Markkanen），本季的平均得分較上季暴增近11分，這讓他獲得年度最佳進步獎肯定，成為獲獎的隊史第一人。

25歲的馬卡南本季轉到猶他爵士，首次獲選參加明星賽，例行平均每場比賽可攻下25.6分、送出1.9助攻，兩項數據都是生涯新高，每戰平均還可抓下8.6個籃板。

馬卡南本季的平均得分多了10.87分，是本季全NBA進步最多的表現。他本季的投籃命中率4成99、罰球命中率8成75，都是生涯最佳。

目前在芬蘭服兵役的馬卡南，在赫爾辛基告訴NBA的轉播單位TNT說：「我覺得很不可思議，能獲得這個獎項，是莫大的榮幸。」

馬卡南目前正回到芬蘭服兵役。 法新社
馬卡南目前正回到芬蘭服兵役。 法新社

身高213公分的馬卡南，父母都是職業籃球員，他在2017年的NBA選秀會，被明尼蘇達灰狼以首輪第7順位選上，但灰狼隨即把他交易到芝加哥公牛，在公牛待了4個球季後，他轉到克里夫蘭騎士，騎士去年9月拿他交易，從猶他爵士換回米契爾（DonovanMitchell）。

馬卡南是繼2017年密爾瓦基公鹿的希臘球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，最新一位獲得NBA年度最佳進步獎的歐洲球員，也是爵士獲此殊榮的隊史第一人。

馬卡南這次擊敗了奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson），成為本季年度最佳進步獎得主。

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