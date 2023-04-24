NBA／主動要求擔任替補 格林：波爾有外線更能拉開空間

從2014年至今，格林（Draymond Green）一直都是勇士不動先發，但在今天解除禁賽處分後回歸球場，格林卻是主動要求從板凳出發。勇士也在驚濤駭浪之中以1分之差警險擊敗難纏的國王，將系列賽扳平。

賽後談到自己建議總教練柯爾（Steve Kerr）沿用前一場奪勝的陣容，格林表示：「與波爾（Jordan Poole）相比他具備三分外線能力，可以幫助球隊更好的拉開空間。原本我們先發陣容是柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）和我，這可能是聯盟最好的先發組合之一，但我和魯尼都不是射手，我們需要針對對手去做出調整。」

談到久違打替補的感受，格林認為這並不重要，關鍵能贏得比賽。「沒人需要在乎我的感受，情緒不重要，沒時間考慮這些。但我隨持都做好上場的不準備。我不確定之後是否還是先發或替補，我不知道，我真的也不在乎。對我和我的隊友來說，贏球才是最重要的。」

魯尼也認為勇士陣中每一個人都不會在意是否要打替補。「沒有人會在乎自己的數據表現，我們在乎的就是贏球。格林選擇替補出發已經說明了這一點。」

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