NBA／歐拉迪波左膝髕腱撕裂 職業生涯恐再次重創

在公鹿熱火系列賽第3戰中，熱火在主場大聲對手，系列賽取得2比1領先優勢，但勝利之餘，卻是折損了輪替要角歐拉迪波（Victor Oladipo）。

歐拉迪波是在一次突破中傷到左膝倒地不起，最後他是被攙扶退場。在經過診斷之後，熱火球員宣佈歐拉迪波出現左膝髕腱撕裂的狀況，賽季宣告提前報銷。

對於生涯屢屢遭受重傷侵襲的歐拉迪波，無疑又是一次重大打擊。

熱火首場拿下勝利時，損失了射手赫洛（Tyler Herro），他已經接受手術治療，預計要休養至少6星期；而在第三戰中，熱火又折損了歐拉迪波。

在今年的季後賽，歐拉迪波場均可以攻下11.5分3.5籃板1.0助攻1.0抄截。

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