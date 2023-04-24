NBA／拍攝者不救？ 湖人迷宛如摔角選手狂揍灰熊迷
今年季後賽打得異常激烈，出現格林（Draymond Green）踩人、安比德（Joel Embiid）踢蛋及布魯克斯（Dillon Brooks）襲蛋等肢體衝突。沒想到球迷更加火爆，在湖人和灰熊系列賽第二戰中，一名體型壯碩的湖人球迷突然情緒大爆走，出拳狂歐灰熊球迷，甚至扯住對方脖子，宛如摔角選手般，畫面引發球迷熱議。
據多家外媒報導，這名戴著洛杉磯道奇隊帽子、體型粗壯的湖人球迷到曼菲斯主場並沒有安分，反而囂張地毆打身穿灰熊球衣的球迷，影片中可見該名男子出拳毫不手軟，甚至勒住對方脖子，最後還使出格鬥或摔角比賽才會看見的「抱摔」。
Lakers fan vs Grizzlies fan during Game 2 😳— NBACentral (@TheNBACentral) 2023年4月22日
(h/t @PillDoctoRx) pic.twitter.com/AIzvnYCDRd
從畫面中可見，其他觀眾在一旁沒太大動靜，該男子被毆打一段時間後，另一名穿著灰熊衣服的男子出面阻擋，才結束這場鬧劇。
許多網友怒批施暴男子，希望他被關進監獄，且終身禁止他進球場。由於湖人該場比賽輸球，也有網友開玩笑表示，「球迷打得比球員還努力。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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