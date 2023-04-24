NBA／季後賽22歲前5次破30分 愛德華史上僅次詹皇
第四節正規時間結束前準備執行最後一擊的愛德華（Anthony Edwards），最後球還沒有出手就被對手封掉，不過延長賽剩下11秒時，愛德華正一次沒讓機會溜走，而是轟禁一記石破天驚的三分球，幫助灰狼拿下系列賽首勝，避免了被金塊橫掃的命運。值得一提的是，灰狼隊史進季後賽還沒有被對手橫掃過。
延續前兩戰一共飆進77分的火燙手感，愛德華此役全場27投12中，包括5記三分球在內，繳出34分6籃板5助攻3阻攻2抄截的全方位成績。
根據統計，愛德華成為史上第2位在季後賽至少拿到30分5籃板5助攻2抄截2阻攻且命中5顆三分球的的球員，前一位是哈登（James Harden）。同時，愛德華在今年季後賽前4場比賽已經累積得到129分，超越2003年的賈奈特（Kevin Garnett），寫下隊史新高紀錄。
此外，未滿22歲的愛德華在季後賽生涯已經累積5次破30分的紀錄，超越布萊恩（Kobe Bryant），在所有具備條件球員中，僅次於詹姆斯（LeBron James）的8次。
「我昨天去唐斯（Karl-Anthony Towns）的房間聊聊，所以我知道他今天會充滿能量，他對於約柯奇的防守很不錯；亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、康利（Mike Conley）也都在延長賽投進關鍵球；戈貝爾（Rudy Gobert）同樣也非常出色。」愛德華說。
即使陷入絕境，愛德華一直都保持著高昂的自信。「我們之後丹佛見，而且我們還是會回來這裡。」
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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