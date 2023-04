NBA／愛德華致勝三分球灰狼續命 約柯奇錯失罰球無緣橫掃

不想被橫掃提前放暑假的灰狼,在今天第4戰的第四節結束前剩下2分52秒還握有12分領先,沒想到隨後球隊頻頻出現亂流,反而被波特(Michael Porter Jr.)和約柯奇(Nikola Jokic)殺出一波11比0的攻勢,追到僅有1分差,甚至還讓後者在關鍵時刻站上罰球線。

但灰狼顯然命還不該絕!約柯奇兩罰僅一中,失去贏球契機,灰狼也沒把握最後一擊機會,雙方進入延長賽。灰狼延長賽之初靠著亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)連續三分球,再次取得7分領先優勢。

眼看要分出勝負,不願認輸的金塊又一次在約柯奇和穆雷聯手打出6比0的情況下,又追到1分差;愛德華(Anthony Edwards)此時挺身而出,在剩下11秒時砍進重要三分球,直接穩定軍心。最終,灰狼以114比108擊敗金塊,將戰線延續到第5戰。

前兩戰一共轟進77分創隊史紀錄的愛德華,今天包含致勝三分球在內,繳出34分6籃板5助攻3阻攻2抄截的全方位成績,手感可謂相當火燙。

老將康利(Mike Conley)獲得19分8助攻,唐斯(Karl-Anthony Towns)17分11籃板,戈貝爾(Rudy Gobert)14分15籃板2阻攻,安德森(Kyle Anderson)11分6籃板5助攻2抄截。

