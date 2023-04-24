NBA／布魯克斯不滿被塑照成「惡棍」 曝光詹皇神秘對話

灰熊防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）在季後賽首輪第3戰偷襲詹姆斯（Lebron James）下體，領到二級惡意犯規，遭驅逐出場。布魯克斯今受訪時不滿表示，自己被媒體塑照「反派」形象。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，布魯克斯不會因這次犯規，面臨禁賽處分。布魯克斯今天受訪時指出他的名聲影響到這次判決，「媒體和球迷把我塑照成惡棍，因此人們認為我是故意打詹皇的下體，我只是在打籃球，是一名籃球選手。」

布魯克斯上賽季曾對勇士隊小裴頓（Gary Payton II）犯二級惡意犯規被趕出場，小裴頓因此受傷，布魯克斯不僅遭禁賽處分，也成為球迷撻伐的對象。對此布魯克斯強調，「我面對這問題兩年了。這就是現實，球迷可說自己想說的，我不會在意。我會繼續打比賽，每天變得越來越強。」

布魯克斯賽前曾挑釁詹皇，詹皇賽前跟他說話，讓球迷相當好奇說什麼，對此布魯克斯透露，「他只告訴我他的生日。」

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