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NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇
雷納德（Kawhi Leonard）因傷連兩戰未出賽，快艇隊季後賽首輪也陷入1：3落後。儘管許多人批評雷納德的出勤率，但勇士隊格林（Draymond Green）卻為他緩頰，直言是湖人隊害了他和快艇。
格林先前在節目上為雷納德因傷缺陣第三戰感到遺憾，「他正在統治比賽，但卻得缺席比賽。如果中間有兩天休息，事情將截然不同。」
格林又認為湖人害了快艇，因為賽程安排要配合電視轉播，「電視轉播時段很重要，湖人有招牌球星詹姆斯（Lebron James）、勇士有柯瑞（Stephen Curry）。雷納德昨晚才上場，明天又要上，這真的很困難，改變整個系列賽走向。」
湖人與快艇共用主場，台灣時間20日湖人結束與灰熊第2戰，23日才進行第3戰；快艇則在19日結束第2戰，21日就打第3戰。對於賽程的安排，快艇球星喬治（Paul George）也曾不滿表示：「這真的是狗屎，這聯盟『他X的』對我們不友善很久了，如果不管商業利益，我們絕對能多休息幾天。」
Draymond Green explains how the Lakers screwed the Clippers in the playoffs pic.twitter.com/P9PY83fGgM— dave (@nbadaves) April 23, 2023
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