NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

雷納德(Kawhi Leonard)因傷連兩戰未出賽,快艇隊季後賽首輪也陷入1:3落後。儘管許多人批評雷納德的出勤率,但勇士隊格林(Draymond Green)卻為他緩頰,直言是湖人隊害了他和快艇。

格林先前在節目上為雷納德因傷缺陣第三戰感到遺憾,「他正在統治比賽,但卻得缺席比賽。如果中間有兩天休息,事情將截然不同。」

格林又認為湖人害了快艇,因為賽程安排要配合電視轉播,「電視轉播時段很重要,湖人有招牌球星詹姆斯(Lebron James)、勇士有柯瑞(Stephen Curry)。雷納德昨晚才上場,明天又要上,這真的很困難,改變整個系列賽走向。」

湖人與快艇共用主場,台灣時間20日湖人結束與灰熊第2戰,23日才進行第3戰;快艇則在19日結束第2戰,21日就打第3戰。對於賽程的安排,快艇球星喬治(Paul George)也曾不滿表示:「這真的是狗屎,這聯盟『他X的』對我們不友善很久了,如果不管商業利益,我們絕對能多休息幾天。」

