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NBA／挑戰失敗導致勇士沒暫停 柯爾：我該提醒球員

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主帥柯爾(右)。 美聯社
勇士主帥柯爾(右)。 美聯社

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻喊不存在的暫停，差點被國王隊逆轉。柯爾（Steve Kerr）雖然當下崩潰抱頭，但他賽後主動攬責，「100%是我的錯。」

「100%是我的錯。我們先前因挑戰失敗，失去一次暫停，當時我就該提醒球員已經沒暫停。我沒有這麼說，所以柯瑞不知道，是我說得不夠清楚」柯爾說。

國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）過去曾效力勇士隊，今天在比賽中錯失最後一擊，勇士球星湯普森（Klay Thompson）坦言內心緊張：「雖然他仍是我兄弟，但我當時真的希望他沒中。」

巴恩斯2016年效力勇士時也曾錯失關鍵球，對此他受訪時表示：「2016年重新振作後，一次的投籃不進，不會讓我驚慌失措。」

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