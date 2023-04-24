NBA／綠衫軍擊落老鷹搶聽牌 雙槍各破30分勝率史上第一

塞爾蒂克今天在陣中「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）都飆出31分的聯手帶領之下，以129比121客場擊敗老鷹，在7戰4勝制的季後賽首輪取得3勝1敗聽牌優勢。

波士頓塞爾蒂克在打完前3戰後，以2比1領先亞特蘭大老鷹。今天的系列賽第4戰，塞爾蒂克首節在泰托姆、懷特（Derrick White）分別攻下11分、10的聯手帶領下，以35比25領先老鷹10分。

次節史馬特（Marcus Smart）獨得8分，讓塞爾蒂克在半場打完後將優勢稍微拉大至65比53。

老鷹在下半場開展開反撲，一度在楊恩（Trae Young）連進兩球後，將落後縮小到5分。然而，史馬特切入上籃得手、泰托姆兩罰俱中，布朗也投進兩分，塞爾蒂克打出6比0攻勢，以78比67再度將領先拉至兩位數。

之後老鷹一陣窮追猛趕，並在波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍進一記三分球後，追到只剩3分差距，但史馬特切入後的灌籃，讓塞爾蒂克打完三節後，以92比87領先。

Jayson Tatum was en fuego in a Game 4 W 🔥



31 PTS

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末節老鷹曾在楊恩飆進三分彈後，將分差壓到剩下4分，但塞爾蒂克靠布波格登（Malcolm Brogdon）急停跳投命中，加上之後的兩罰中1再將比分拉開，並於布朗的補進後，以108比98再握有兩位數領先，再靠泰托姆投進的三分球將差距擴大到12分。之後老鷹反撲無力，讓塞爾蒂克8分之差帶走勝利。

塞爾蒂克今天搶下勝利，率先「聽牌」後，將於台灣時間26日回到主場打系列賽第5戰，最快可於當天晉級。

泰托姆此役攻下塞爾蒂克全隊最高的31分，並有7籃板、4助攻、3阻攻的表現，布朗三分球4投3中，同樣也攻下31分，其中22分出現在下半場。

根據統計，當雙槍同場各破30分時，包含例行賽和季後賽在內，塞爾蒂克戰績是22勝1敗，勝率高達95.7%。這是史上所有雙人搭檔中此數據勝率最高的表現。（至少累積20場）

「我們兩個一直說，我們必須想盡辦法來贏得比賽。需要命中球就把球投進，需要做掩護就去做，需要突破就去衝擊；這些都要從我們以身作則開始啟動，其他人自然就會跟上。我們每個人都要做好細節。」泰托姆說。

Jaylen Brown's strong performance in the Game 4 win helps the @celtics to a 3-1 series lead!



31 PTS | 12-22 FGM



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史馬特、懷特分獲19分、18分，板凳出發的波格登、威廉斯三世（Robert Williams III）也分別貢獻了14分、13分，霍福特（Al Horford）雖完全沒有拿下分數，但抓下11個籃板。

綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後也稱讚了史馬特。「他是我們在進攻端的發動機。」

老鷹的楊恩除拿下全場最高35分，還送出15次助攻，杭特（De'Andre Hunter）、墨瑞（Dejounte Murray）分別貢獻了27分、23分，卡佩拉（Clint Capela）則有10分進帳。

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