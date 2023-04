NBA／綠衫軍擊落老鷹搶聽牌 雙槍各破30分勝率史上第一

塞爾蒂克今天在陣中「雙探花」泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)都飆出31分的聯手帶領之下,以129比121客場擊敗老鷹,在7戰4勝制的季後賽首輪取得3勝1敗聽牌優勢。

波士頓塞爾蒂克在打完前3戰後,以2比1領先亞特蘭大老鷹。今天的系列賽第4戰,塞爾蒂克首節在泰托姆、懷特(Derrick White)分別攻下11分、10的聯手帶領下,以35比25領先老鷹10分。

次節史馬特(Marcus Smart)獨得8分,讓塞爾蒂克在半場打完後將優勢稍微拉大至65比53。

老鷹在下半場開展開反撲,一度在楊恩(Trae Young)連進兩球後,將落後縮小到5分。然而,史馬特切入上籃得手、泰托姆兩罰俱中,布朗也投進兩分,塞爾蒂克打出6比0攻勢,以78比67再度將領先拉至兩位數。

之後老鷹一陣窮追猛趕,並在波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)砍進一記三分球後,追到只剩3分差距,但史馬特切入後的灌籃,讓塞爾蒂克打完三節後,以92比87領先。

Jayson Tatum was en fuego in a Game 4 W 🔥 31 PTS 7 REB 3 BLK 51.4 FPTS @celtics take a 3-1 series lead. #NBAPlayoffs | #BleedGreen pic.twitter.com/httXcpH7eo

末節老鷹曾在楊恩飆進三分彈後,將分差壓到剩下4分,但塞爾蒂克靠布波格登(Malcolm Brogdon)急停跳投命中,加上之後的兩罰中1再將比分拉開,並於布朗的補進後,以108比98再握有兩位數領先,再靠泰托姆投進的三分球將差距擴大到12分。之後老鷹反撲無力,讓塞爾蒂克8分之差帶走勝利。

塞爾蒂克今天搶下勝利,率先「聽牌」後,將於台灣時間26日回到主場打系列賽第5戰,最快可於當天晉級。

泰托姆此役攻下塞爾蒂克全隊最高的31分,並有7籃板、4助攻、3阻攻的表現,布朗三分球4投3中,同樣也攻下31分,其中22分出現在下半場。

根據統計,當雙槍同場各破30分時,包含例行賽和季後賽在內,塞爾蒂克戰績是22勝1敗,勝率高達95.7%。這是史上所有雙人搭檔中此數據勝率最高的表現。(至少累積20場)

「我們兩個一直說,我們必須想盡辦法來贏得比賽。需要命中球就把球投進,需要做掩護就去做,需要突破就去衝擊;這些都要從我們以身作則開始啟動,其他人自然就會跟上。我們每個人都要做好細節。」泰托姆說。

Jaylen Brown's strong performance in the Game 4 win helps the @celtics to a 3-1 series lead!



31 PTS | 12-22 FGM



Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/HRSW1dlXMK