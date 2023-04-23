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NBA／歐拉迪波倒地左膝重創 熱火主帥：真的很難受

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
歐拉迪波左膝重創。 美聯社
歐拉迪波左膝重創。 美聯社

熱火在主場以壓制性的表現勇奪勝利，系列賽取得2勝1敗領先；但贏球之餘，卻是在比賽中折損了主要輪替的歐拉迪波（Victor Oladipo），這讓總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後也難過表示，這真的太難受了。

生涯屢屢遭受重大傷病的歐拉迪波，是在第四節後段一次突破中滑倒在地，隨後抱著自己的左膝完全無法動彈。當下熱火隊友眼見歐拉迪波受到如此傷勢衝擊，不禁感同身受或是掩面，或是捂住眼睛，表情十分沮喪和為此憂心。

歐拉迪波後來示意不要使用擔架，而是在隊友的攙扶下緩緩退場。有媒體透露，歐拉迪波身旁放了拐杖，但心情顯然沒有太受影響；阿德巴約（Bam Adebayo）則認為歐拉迪波的傷可能不會太嚴重，因為他是自己慢慢走下場。

「我現在非常難受，甚至感覺想吐，」史波史特拉表示：「我們明天會安排檢查，然後再告訴大家詳細情況。」

「歐拉迪波這3年來經歷了很多。雖然是一場很棒的勝利，但看到球員這樣受傷，我的心情真的很糟糕，感覺很難受。」

熱火首場拿下勝利時，損失了射手赫洛（Tyler Herro），他已經接受手術治療，預計要休養至少6星期；而在第三戰中，熱火又折損了歐拉迪波。

即便如此，面對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出賽仍有疑慮情況下，熱火挾著進攻端有別於例行賽的強力表現，依然掌握現有優勢，有機會挑戰「老八傳奇」。

少了赫洛和歐拉迪波的輪替，熱火戰力還是會受到不小影響。 美聯社
少了赫洛和歐拉迪波的輪替，熱火戰力還是會受到不小影響。 美聯社

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