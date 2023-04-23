NBA／板凳出發砍65分居聯盟第一 八村壘感謝湖人雙星協助

湖人前三戰面對灰熊能夠取得領先優勢，雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的強勢發揮固然是一大關鍵，從替補殺出奇兵的八村壘（Rui Hachimura），同樣是扮演舉足輕重的重要角色。

八村壘在這3場比賽中分別拿到29分、20分、16分，合計得到65分，在季後賽所有板凳球員中高居第一，領先第2名蒙克（Malik Monk）11分。

而八村壘的投籃命中率更是高達66.7%；在他生涯至今打過的8場季後賽中，場均可以得到17.4分6.5籃板，每場得分都上雙，命中率均超過5成，表現非常穩定。

談到自己的表現，八村壘坦言自己例行賽狀態不是很穩定，「詹姆斯一直告訴我要如何去因應比賽，如何調整投籃狀況，面對關鍵比賽要如何去處理；詹姆斯和戴維斯也都鼓勵我要加強侵略性。我想我今年是有做好準備。」

八村壘說：「我認為只要能和他們一起並肩作戰，肯定就會有收穫。我一直和他們打球，他們兩人真的幫了我很多。他們是聯盟最好的球員。」

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