快訊

T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

國寶雕塑家朱銘過世享壽85歲 當地里長聞訊震驚、惋惜

PLG／林書豪狂飆50分「大三元」紀錄日 鋼鐵人退國王收8連勝

NBA／笑稱練了夢幻步伐 戴維斯前3戰數據直追三大傳奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯在攻守兩端展現統治力。 法新社
戴維斯在攻守兩端展現統治力。 法新社

戴維斯（Anthony Davis）揮別前一戰只拿13分的陰霾，第3戰重新展現攻守威力，全場豪取31分17籃板2助攻3阻攻2抄截，包括第三節獨拿15分，幫助湖人擋住灰熊的反撲，維持穩定的領先優勢，最終以10分之差收下勝利。

值得一提的是，據《ESPN》的報導，湖人已經連續贏得9次系列賽第3戰的勝利，這寫下聯盟歷史新紀錄。

戴維斯成為2008年的加索（Pau Gasol）之後，湖人陣中首位在季後賽至少拿到30分15籃板3阻攻的球員。

此外，戴維斯系列賽前3戰一共得到66分、37籃板、15阻攻，成為聯盟史上第4位至少拿到65分、35籃板、15阻攻的球員。先前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和鄧肯（Tim Duncan）。

先前誓言要打得更有侵略性的戴維斯，賽後笑著表示：「我在夢幻步伐（Dream Shake）方面下了點功夫。歐拉朱萬和詹姆斯（LeBron James）的腳步結合，詹姆斯曾拜師學藝，而我想要融會貫通一下。」

戴維斯繼續說道：「我只想上場打出統治級的表現，我不喜歡第2戰的表現。當我們像這樣充滿能量去打球，從第一節開始就充滿活力，在防守端打擊對手，進攻時樂於分享球權，當我們可以這樣打的時候，我們球隊很難被擊敗。」

對於和灰熊的垃圾話恩怨，戴維斯認為不需要多說什麼，一切都在場上見真章。「總有些人會去講垃圾話，但我們不是這樣的球隊，我們就是用比賽來說話，在球場一較高下。」

相關新聞

NBA／灰熊首節陷超級天坑 莫蘭特45分難擋湖人雙星合體搶勝

先前手傷缺席的莫蘭特（Ja Morant）趕在第3戰回歸，雖然狂轟生涯季後賽次高45分，但擁有他的灰熊卻難以複製前一場對戰湖人的勝利場景，反而首節就被對方轟出35比9的巨大比分差距，追平聯盟季後賽首節

NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而

NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特賽後齊讚衛少

今日太陽隊與快艇隊的比賽，最終雖然由前者以112：100帶走勝利，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的精采表現，讓敵隊的保羅（Chris Paul）和杜蘭特（Kevin Durant

NBA／巴特勒領軍搭配板凳爆發 熱火主場痛宰殘陣公鹿

邁阿密熱火今天在巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高30分，以121比99擊退頭號主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）背傷缺陣的密爾瓦基公鹿，在季後賽首輪以2比1領先。

NBA／笑稱練了夢幻步伐 戴維斯前3戰數據直追三大傳奇

戴維斯（Anthony Davis）揮別前一戰只拿13分的陰霾，第3戰重新展現攻守威力，全場豪取31分17籃板2助攻3阻攻2抄截，包括第三節獨拿15分，幫助湖人擋住灰熊的反撲，維持穩定的領先優勢，最終

NBA／9比35成趴趴熊！湖人殺紅眼平季後賽首節分差最大紀錄

湖人今天在比賽首節就以35比9的猛攻灌爆灰熊並一路領先，最終在戴維斯（Anthony Davis）31分17籃板「雙十」成績帶領下，成功擋住對手末節反撲，以111比101獲勝，在季後賽首輪2比1領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦