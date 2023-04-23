NBA／笑稱練了夢幻步伐 戴維斯前3戰數據直追三大傳奇

戴維斯（Anthony Davis）揮別前一戰只拿13分的陰霾，第3戰重新展現攻守威力，全場豪取31分17籃板2助攻3阻攻2抄截，包括第三節獨拿15分，幫助湖人擋住灰熊的反撲，維持穩定的領先優勢，最終以10分之差收下勝利。

值得一提的是，據《ESPN》的報導，湖人已經連續贏得9次系列賽第3戰的勝利，這寫下聯盟歷史新紀錄。

戴維斯成為2008年的加索（Pau Gasol）之後，湖人陣中首位在季後賽至少拿到30分15籃板3阻攻的球員。

A MONSTER DOUBLE-DOUBLE FROM AD 😤



31 PTS

17 REB

3 BLK

2 STL

66.4 FPTS



The @Lakers take a 2-1 series lead. #NBAPlayoffs | #LakeShow pic.twitter.com/LOTB54BYnI — NBA Fantasy (@NBAFantasy) April 23, 2023

此外，戴維斯系列賽前3戰一共得到66分、37籃板、15阻攻，成為聯盟史上第4位至少拿到65分、35籃板、15阻攻的球員。先前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和鄧肯（Tim Duncan）。

先前誓言要打得更有侵略性的戴維斯，賽後笑著表示：「我在夢幻步伐（Dream Shake）方面下了點功夫。歐拉朱萬和詹姆斯（LeBron James）的腳步結合，詹姆斯曾拜師學藝，而我想要融會貫通一下。」

戴維斯繼續說道：「我只想上場打出統治級的表現，我不喜歡第2戰的表現。當我們像這樣充滿能量去打球，從第一節開始就充滿活力，在防守端打擊對手，進攻時樂於分享球權，當我們可以這樣打的時候，我們球隊很難被擊敗。」

對於和灰熊的垃圾話恩怨，戴維斯認為不需要多說什麼，一切都在場上見真章。「總有些人會去講垃圾話，但我們不是這樣的球隊，我們就是用比賽來說話，在球場一較高下。」

udn討論區