NBA／笑稱練了夢幻步伐 戴維斯前3戰數據直追三大傳奇

戴維斯(Anthony Davis)揮別前一戰只拿13分的陰霾,第3戰重新展現攻守威力,全場豪取31分17籃板2助攻3阻攻2抄截,包括第三節獨拿15分,幫助湖人擋住灰熊的反撲,維持穩定的領先優勢,最終以10分之差收下勝利。

值得一提的是,據《ESPN》的報導,湖人已經連續贏得9次系列賽第3戰的勝利,這寫下聯盟歷史新紀錄。

戴維斯成為2008年的加索(Pau Gasol)之後,湖人陣中首位在季後賽至少拿到30分15籃板3阻攻的球員。

