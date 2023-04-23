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NBA／巴特勒一紀錄直追詹韋 羅瑞讚：專為季後賽而生

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴(右)的防守顯然沒能擋下巴特勒的啟動。 路透社
哈勒戴(右)的防守顯然沒能擋下巴特勒的啟動。 路透社

巴特勒（Jimmy Butler）在今年季後賽前3戰分別都拿至少25分，成為熱火隊史第3位有這樣表現的球員，先前兩人分別是2010年的韋德（Dwyane Wade）和2014年的詹姆斯（LeBron James）。

不過巴特勒這場比賽在第三節一次重摔倒地，導致臀部有出現傷勢，為求保險起見，加上比分已經拉開，熱火也讓他提前退場休息。

「巴特勒臀部受傷之後本來還是可以上場比賽，但我們的領先優勢已經來到20分差。如果公鹿可以追到15分，我就會把他換上場。」主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

儘管出現一些小傷勢，不過巴特勒也表示自己無大礙。隊友羅瑞（Kyle Lowry）賽後亦稱讚巴特勒彷彿就是專為季後賽而生的男人。

「巴特勒就是為這樣的時刻而生。他挺身而出領導球隊，不斷命中投籃。他很快就適應了季後賽的強度，針對對方的防守策略選擇進攻模式，在任何情況下他都有辦法把球放進。」羅瑞說。

哈勒戴（Jrue Holiday）也表示：「巴特勒一般都是在禁區和罰球線討生活，但他今天不斷命中三分球，這對他的突破以及其他進攻方式創造了空間。」

巴特勒今天三分球4投全中，這僅是他生涯季後賽第6次單場至少命中4記三分球，距個人紀錄還差1球。

根據統計，熱火成了2017年之後首支在第一輪比賽前3戰取得領先的老八球隊，當時公牛曾在首輪以2勝1敗領先塞爾蒂克，但最後還是遭到淘汰出局。不過熱火本季挾著出色的進攻和三分砲火表現，有機會首輪扳倒東區龍頭公鹿。

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