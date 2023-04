NBA／巴特勒一紀錄直追詹韋 羅瑞讚：專為季後賽而生

巴特勒(Jimmy Butler)在今年季後賽前3戰分別都拿至少25分,成為熱火隊史第3位有這樣表現的球員,先前兩人分別是2010年的韋德(Dwyane Wade)和2014年的詹姆斯(LeBron James)。

不過巴特勒這場比賽在第三節一次重摔倒地,導致臀部有出現傷勢,為求保險起見,加上比分已經拉開,熱火也讓他提前退場休息。

「巴特勒臀部受傷之後本來還是可以上場比賽,但我們的領先優勢已經來到20分差。如果公鹿可以追到15分,我就會把他換上場。」主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)說。

Jimmy was getting BUCKETS in Game 3 W 🪣



30 PTS

5 REB

4 AST

46 FPTS



The @MiamiHEAT take a 2-1 series lead. #NBAPlayoffs | #HEATCulture pic.twitter.com/gsk0ovrwj4