NBA／3支球隊同進季後賽 洛城主場好忙5天改裝5次

洛杉磯湖人今天在主場「Crypto.com Arena」擊敗曼菲斯灰熊,系列賽取得2比1領先。而從上週四起湖人主場就「很忙」,因為球場必須在5天內變裝5次。

「Crypto.com Arena」從2021年12月25日起,取得洛杉磯主場長達20年的冠名權,而湖人目前仍和洛杉磯快艇共用主場,這兩隊今年都打進季後賽,加上冰球(NHL)的洛杉磯國王,洛城3支職業球隊季後賽都要在「Crypto.com Arena」登場。

With the Lakers, Clippers & Kings all in the playoffs, Crypto(.)com Arena has to change the floor 5 times this weekend.



Thursday: NBA game

Friday: NHL game

Saturday: NBA game

Saturday (night): NBA game

Sunday: NHL game

Monday: NBA game



The process takes 60 employees & 2 hours. pic.twitter.com/ZcutRpk3eG