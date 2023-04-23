NBA／3支球隊同進季後賽 洛城主場好忙5天改裝5次

洛杉磯湖人今天在主場「Crypto.com Arena」擊敗曼菲斯灰熊，系列賽取得2比1領先。而從上週四起湖人主場就「很忙」，因為球場必須在5天內變裝5次。

「Crypto.com Arena」從2021年12月25日起，取得洛杉磯主場長達20年的冠名權，而湖人目前仍和洛杉磯快艇共用主場，這兩隊今年都打進季後賽，加上冰球（NHL）的洛杉磯國王，洛城3支職業球隊季後賽都要在「Crypto.com Arena」登場。

With the Lakers, Clippers & Kings all in the playoffs, Crypto(.)com Arena has to change the floor 5 times this weekend.



Thursday: NBA game

Friday: NHL game

Saturday: NBA game

Saturday (night): NBA game

Sunday: NHL game

Monday: NBA game



The process takes 60 employees & 2 hours. pic.twitter.com/ZcutRpk3eG — Joe Pompliano (@JoePompliano) April 22, 2023

根據美國資深記者波普里亞諾（Joe Pompliano）在推特上指出，從美國當地時間上週四開始，「Crypto.com Arena」在5天內「變裝」5次，首先是週四的快艇主場、週六是NHL的洛杉磯國王主場。

美國當地時間週六更加忙碌，當地下午3時30分同一場地先改裝成快艇主場迎戰太陽，等到比賽結束後，緊接著當地晚間7時馬上得改裝成湖人主場來迎戰灰熊，而接下來又將換成NHL洛杉磯國王的比賽場地。

根據統計，光是同一場地從快艇換成湖人，就需要動用至少60名工作人員，耗時2小時才能完成。倘若換成冰球的洛杉磯國王主場，就得花費更多時間。

球場工作人員忙著拆卸更換地板。 美聯社

洛杉磯湖人過往主場稱為史戴波中心（Staples Center），但從2021年與新加坡的加密貨幣平台「Crypto.com」敲定20年冠名權合約，據傳價碼高達7億美元（台幣195億元），這座場館可容納觀眾2萬人。

「Crypto.com」是一家推廣加密貨幣的公司，致力於使比特幣（bitcoin）等新世代交易媒介的運用更普及。

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