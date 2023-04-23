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NBA／9比35成趴趴熊！湖人殺紅眼平季後賽首節分差最大紀錄

中央社／ 綜合外電報導
八村壘首節替補上陣表現優異。 美聯社
八村壘首節替補上陣表現優異。 美聯社

湖人今天在比賽首節就以35比9的猛攻灌爆灰熊並一路領先，最終在戴維斯（Anthony Davis）31分17籃板「雙十」成績帶領下，成功擋住對手末節反撲，以111比101獲勝，在季後賽首輪2比1領先。

曼菲斯灰熊與洛杉磯湖人在季後賽首輪的交手，雙方在灰熊主場進行的前兩戰打完後，以1比1戰成平手，兩隊今天改到湖人主場打第3戰。

這場比賽開打後，作客的灰熊水土不服，表現荒腔走板，單節三分球13投僅1中，命中率不到1成，一共25次出手也才命中3球，整體投籃命中率只有1成2，僅拿下個位數的9分，這讓湖人首節輕鬆以35比9大幅領先。

體育電視頻道《ESPN》表示，兩隊首節分差達26分，追平了NBA季後賽史上第一節打完分差最大的紀錄。

次節灰熊回神，在莫蘭特（Ja Morant）單節攻下12分的帶領下，打出28比18的攻勢將落後稍微拉近，但湖人上半場仍以53比37領先。

下半場的比賽，湖人在戴維斯單節灌進15分的帶領下，於三節打完後以88比68將領先再擴大到20分。

末節灰熊在莫蘭特單節飆進24分的的帶領下急起直追，不斷將比分差距拉近的情況下，在貝恩（Desmond Bane）砍進一記三分球後，一度將落後縮小到個位數的9分，所幸湖人靠羅素（D'Angelo Russell）的進球穩住腳步，最終仍以10分之差留下勝利。

湖人今天獲勝，在7戰4勝制的系列賽以2比1領先，兩隊台灣時間25日將繼續在湖人主場進行第4戰。湖人若能再贏球，將能帶著「聽牌」優勢到灰熊主場打第5戰。

此役湖人的戴維斯有31分、17籃板的雙十成績，並有2助攻、2抄截、3阻攻的表現，詹姆斯（LeBron James）貢獻了25分、9籃板，羅素、里夫斯（AustinReaves）分別拿下17分、13分。

板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）包括三分球兩投全進在內，10次出手命中6球，一共拿下16分。

灰熊的莫蘭特轟下全場最高45分，並送出13次助攻、抓下9個籃板，有準大三元的亮眼演出，貝恩、傑克森（Jaren Jackson Jr.）分別進帳18分、13分，只拿6分的提爾曼（Xavier Tillman）則是搶下12個籃板。

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