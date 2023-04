NBA／不甩聯盟禁賽處分續做自己 格林反嗆：那坨XX不管用

格林(Draymond Green)於勇士和國王隊的第3場比賽遭到禁賽,但他日前表示,聯盟的處分不會改變自己打球的方式。

在首輪作客沙加緬度的第二場比賽,格林在一次回合中踩踏沙波尼斯(Domantas Sabonis)胸膛,這不僅使他被當場驅逐,更在賽後遭禁賽一場。判決一出,引來不少人反對,如76人隊總教練瑞佛斯(Doc Rivers)便認為,這是個「危險的先例」。

而格林本人明顯也對判決不以為意,在稍早受訪時回應,「那坨XX(指禁賽)並不管用,我還是在這裡,還是在贏球。他們過去便創造了這些規則,以前沒用,現在也是,或許他們制定了『格林規則』,但我不會被它改變,我會繼續照著原本方式打球,因為這能帶來勝利。」

之後,格林再次強調,禁賽對他來說並不成威脅,「從不會有任何禁賽能困擾到我,所以就我個人而言,它存不存在都沒差,它不會以任何方式改變我,未來在某些點上,我還是會被禁賽。只要他們制定『格林規則』,就代表我們贏了,所以他們能盡量創造它,這很美妙。」

在缺少格林的情況下,勇士仍成功捍衛主場,將系列賽帶至1:2,而格林回歸後,他們將有機會在週一的比賽,於主場再次擊敗國王,總大比分扳平。

"Didn't think Draymond should have gotten suspended and I think the league is setting up a very dangerous precedent right now... If we're gonna start punishing the retaliators and not the instigators, then we got a problem."



Agree with Doc Rivers? 🤔pic.twitter.com/LBvEekYgC9