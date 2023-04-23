NBA／不甩聯盟禁賽處分續做自己 格林反嗆：那坨XX不管用
格林（Draymond Green）於勇士和國王隊的第3場比賽遭到禁賽，但他日前表示，聯盟的處分不會改變自己打球的方式。
在首輪作客沙加緬度的第二場比賽，格林在一次回合中踩踏沙波尼斯（Domantas Sabonis）胸膛，這不僅使他被當場驅逐，更在賽後遭禁賽一場。判決一出，引來不少人反對，如76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）便認為，這是個「危險的先例」。
而格林本人明顯也對判決不以為意，在稍早受訪時回應，「那坨XX（指禁賽）並不管用，我還是在這裡，還是在贏球。他們過去便創造了這些規則，以前沒用，現在也是，或許他們制定了『格林規則』，但我不會被它改變，我會繼續照著原本方式打球，因為這能帶來勝利。」
之後，格林再次強調，禁賽對他來說並不成威脅，「從不會有任何禁賽能困擾到我，所以就我個人而言，它存不存在都沒差，它不會以任何方式改變我，未來在某些點上，我還是會被禁賽。只要他們制定『格林規則』，就代表我們贏了，所以他們能盡量創造它，這很美妙。」
在缺少格林的情況下，勇士仍成功捍衛主場，將系列賽帶至1：2，而格林回歸後，他們將有機會在週一的比賽，於主場再次擊敗國王，總大比分扳平。
"Didn't think Draymond should have gotten suspended and I think the league is setting up a very dangerous precedent right now... If we're gonna start punishing the retaliators and not the instigators, then we got a problem."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 21, 2023
Agree with Doc Rivers? 🤔pic.twitter.com/LBvEekYgC9
"As long as they're creating Draymond Rules, that means we're winning and that's great."@KerithBurke asks Draymond about the precedent the NBA might have set pic.twitter.com/6FWvHb1lU8— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 22, 2023
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