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NBA／末節12分強勢關門 保羅直呼：太陽團隊天賦爆棚

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有四劍客的太陽被視為奪冠大熱門。 美聯社
擁有四劍客的太陽被視為奪冠大熱門。 美聯社

太陽隊當家控衛保羅（Chris Paul）今天在第四節發威，幫助球隊以112：100擊退快艇隊，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。賽後，保羅更興奮地表示，這是他待過擁有最多天賦的球隊。

雖然帳面上僅17投8中、拿下19分，但保羅卻於比賽最關鍵的末節獨得12分，再加上外帶的9助攻、3抄截，甚至是3次阻攻，可以說，他正是太陽能夠真正甩開快艇糾纏的關鍵球員。

不過，球隊之所以能等到保羅找回手感，最主要也是因隊上擁有布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂級進攻悍將支撐，這讓他在賽後也忍不住直呼，「我從沒和那麼多天賦一起打過球，這讓對手必須放投我，我也沒獲得如此多的空檔過。」

太陽在下半場開端遇上亂流，一連被對手攻下7分，保羅坦言：「這讓我有點生氣，我們在板凳上彼此爭論，但這是健康的，使球隊能繼續前進。我試圖讓自己在防守端有所貢獻，而投籃則會自然而然地到來。」

不管是過往在快艇隊、火箭隊，或者是現在的太陽，保羅與戒指總是失之毫釐，而今年有了這支他口中「最具天賦」的陣容，即將滿38歲的保羅勢必更增加總冠軍想像。

太陽 快艇 保羅 布克 杜蘭特

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