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NBA／神射爆發帶動板凳飆分 熱火「阿舍哥」感謝隊友鼓勵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅賓森外線發飆也帶動熱火整體進攻大釋放。 法新社
羅賓森外線發飆也帶動熱火整體進攻大釋放。 法新社

熱火能夠在第三戰早早掌控比賽進而痛宰公鹿，除了巴特勒（Jimmy Butler）的穩定發揮外，替補部隊聯手轟進59分的強勢表現也是一大關鍵。

特別是「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson），他在29歲生日的這一天，9投7中包括三分球6投5中，獨拿20分，這是他自去年11月初以來首次單場命中5顆三分球。

羅賓森的爆發搭配老將羅瑞（Kyle Lowry）的15分，以及馬丁（Caleb Martin）的12分11籃板雙十演出，熱火第二節一口氣拉開比分，也讓公鹿難以招架。

賽後被問到表現比前一場活耀，羅賓森開玩笑地說：「我是故意的」接著他也感謝隊友，「他們希望我可以打出侵略性。」

熱火能夠在首輪取得領先優勢，三分外線的復甦自然是一大重要因素。例行賽熱火團隊的三分命中率僅34.4%，名列聯盟第27，每場命中12.0顆，排名中段班；但首輪前三戰下來，熱火三分球命中率高達50%，且每場可以投進15.7顆。

另一項數據則顯示，熱火例行賽場均得分僅109.5分，在聯盟敬陪末座，但首輪前三戰卻是繳出平均124.3分，顯現公鹿防守優勢完全被擊破。

從聯盟歷年數據來看，季後賽前兩場平手然後贏得第3戰的球隊，有高達73%的機率可以晉級下一輪，熱火或許有機會能夠上演「老八傳奇」。

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