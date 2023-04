NBA／巴特勒領軍搭配板凳爆發 熱火主場痛宰殘陣公鹿

邁阿密熱火今天在巴特勒(Jimmy Butler)攻下全場最高30分,以121比99擊退頭號主將安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)背傷缺陣的密爾瓦基公鹿,在季後賽首輪以2比1領先。

東區霸主公鹿17日在季後賽首戰就出現大利空,頭號主將「字母哥」安戴托昆波第一節只打11分鐘就因背痛提前下場,第2戰完全沒有出賽;雙方前兩戰打完以1比1戰成平手。

Jimmy was getting BUCKETS in Game 3 W 🪣



30 PTS

5 REB

4 AST

46 FPTS



The @MiamiHEAT take a 2-1 series lead. #NBAPlayoffs | #HEATCulture pic.twitter.com/gsk0ovrwj4