NBA／巴特勒領軍搭配板凳爆發 熱火主場痛宰殘陣公鹿

邁阿密熱火今天在巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高30分，以121比99擊退頭號主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）背傷缺陣的密爾瓦基公鹿，在季後賽首輪以2比1領先。

東區霸主公鹿17日在季後賽首戰就出現大利空，頭號主將「字母哥」安戴托昆波第一節只打11分鐘就因背痛提前下場，第2戰完全沒有出賽；雙方前兩戰打完以1比1戰成平手。

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30 PTS

5 REB

4 AST

46 FPTS



The @MiamiHEAT take a 2-1 series lead. #NBAPlayoffs | #HEATCulture pic.twitter.com/gsk0ovrwj4 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) April 23, 2023

兩隊第3戰回師熱火主場，安戴托昆波持續高掛免戰牌，熱火靠「士官長」巴特勒單節砍進17分，在首節以29比21領先。

次節熱火追加領先分數，在羅瑞（Kyle Lowry）砍進一記三分球後，以48比30領先達18分，公鹿雖曾靠密道頓（Khris Middleton）的三分彈將落後縮小到個位數，但馬丁（Caleb Martin）回敬一記三分球，讓熱火再度以兩位數領先。中場前13秒，勒夫（Kevin Love）在三分線外出手命中，讓熱火半場打完以66比53將領先擴大到兩位數。

易籃再戰後，熱火第三節擴大領先分數，在羅瑞要到兩分後，一度90比70領先達20分，前三節打完後也以94比79領先公鹿。

公鹿末節始終未能將分差縮小，兩隊陸續換上替補球員出賽，也讓比賽勝負提前定調，最終熱火以22分之差輕鬆贏球。

熱火今天獲勝，在系列賽取得2比1領先，兩隊25日將持續在熱火主場進行系列賽第4戰，熱火有機會在主場拿下「聽牌」優勢。

巴特勒攻下全場最高30分外，另有5籃板、4助攻、2抄截的成績，阿德巴約（Bam Adebayo）有12分、11籃板的雙十表現，史特魯斯（Max Strus）同樣進帳12分，板凳出發的馬丁（Caleb Martin）也貢獻12分、11籃板的雙十成績，同樣是替補上陣的羅賓森（Duncan Robinson）、羅瑞分別獲得20分和15分。

米道頓拿下公鹿全隊最高23分，哈勒戴（JrueHoliday）、艾倫（Grayson Allen）分別進帳19分、14分，替補的康納頓（Pat Connaughton）繳出11分，只拿9分的波提斯（Bobby Portis）此役抓下10個籃板。

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