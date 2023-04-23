NBA／莫蘭特獲准先發出賽 第三戰作客洛城力戰湖人
灰熊與湖人的系列賽第三戰將來到洛杉磯舉行，前一戰因傷缺席比賽的莫蘭特（Ja Morant）此役重新回到球場，爭取在客場取得系列賽領先。
先前有消息指出，首戰傷到右手的莫蘭特將在賽前決定是否出場，而他在進行投籃訓練時並沒有用右手做太多動作，仍有部分疼痛感。據媒體報導，莫蘭特因右手瘀傷的關係，在傳球方面仍有一些困難。
莫蘭特本季在61場比賽中場均得到26.2分8.1助攻5.9籃板1.1抄截，在首戰灰熊以112比128敗給湖人的比賽中，莫蘭特出賽30分鐘得到18分2籃板2助攻。
替補莫蘭特的瓊斯（Tyus Jones）在第二戰表現稱職，上場36分鐘拿下10分8助攻6籃板。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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