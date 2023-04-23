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NBA／少安比德無礙 哈里斯25分率76人橫掃籃網晉級

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
在當家球星安比德（Joel Embiid）膝傷缺陣的情況下，76人靠著哈里斯（Tobias Harris，圖）攻下25分力克籃網，在NBA季後賽首輪4比0橫掃對手晉級。 歐新社
在當家球星安比德（Joel Embiid）膝傷缺陣的情況下，76人靠著哈里斯（Tobias Harris，圖）攻下25分力克籃網，在NBA季後賽首輪4比0橫掃對手晉級。 歐新社

在當家球星安比德（Joel Embiid）膝傷缺陣的情況下，費城76人靠哈里斯（Tobias Harris）攻下25分及哈登（James Harden）送出11次助攻的聯手帶領下，客場96比88贏球，在美國職籃NBA季後賽首輪4比0橫掃布魯克林籃網晉級。

76人輕鬆晉級NBA季後賽次輪後，接下來將對上第2種子波士頓塞爾蒂克與第7種子亞特蘭大老鷹系列賽的贏家。目前，塞爾蒂克在7戰4勝制系列賽以2比1領先老鷹。

76人今天在第3節初一度落後11分，但第4節打出強力反撲，一波18比4的攻勢翻轉戰局，改寫了比賽結局。

在安比德於系列賽第3戰中扭傷右膝，此役高掛免戰牌的情況下，76人還能逆轉戰情極為不易。

安比德在本季例行賽平均每場比賽可攻下33.1分，成為聯盟得分王，也是年度最有價值球員（MVP）獎的有力候選人。

在安比德無法出賽的情況下，里德（Paul Reed）頂替他上場，拿下10分、15籃板的雙十成績。

76人的哈里斯此役攻下全場最高25分，並抓下12個籃板，從板凳出發的梅爾頓（De'Anthony Melton）在第4節為球隊吹起反攻號角，整場比賽獲得15分。哈登拿下17分並送出11次助攻，還抓下8個籃板。馬克西（Tyrese Maxey）也有16分進帳。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）今天攻下籃網全隊最高的20分，克萊斯頓（Nic Claxton）貢獻19分、12籃板的雙十成績，強森（Cameron Johnson）也有11分、10籃板的雙十表現，布里吉斯（Mikal Bridges）則挹注了15分。

76人今天獲勝，在系列賽4比0橫掃對手，這是他們自1991年來，首次在季後賽有這般表現。

籃網 76人 安比德

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