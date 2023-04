NBA／愛德華兩戰77分創隊史紀錄 無奈灰狼恐遭橫掃

前一戰以41分創下隊史季後賽單場最高得分紀錄的愛德華(Anthony Edwards),今天第三戰回到主場又砍進36分,然而灰狼還是不敵金塊,苦吞3連敗,面臨淘汰邊緣。

根據統計,愛德華兩場比賽一共拿到77分,再度創下灰狼隊史紀錄;此外,上未滿22歲的愛德華已經累積4次在季後賽至少拿到30分,追平布萊恩(Kobe Bryant)紀錄,並列史上第2,僅次於詹姆斯(LeBron James)的8次。

儘管愛德華表現耀眼,但季前大張旗鼓補強陣容的灰狼卻是雷聲大雨點小,當系列賽形成3勝0敗時,領先一方戰績是147勝0敗,無人能夠翻盤。

眼見球隊陷入難以翻身的無盡深淵,愛德華賽後顯然十分不滿意結果,拒絕了接受採訪。

