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NBA／愛德華兩戰77分創隊史紀錄 無奈灰狼恐遭橫掃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華連創隊史新猷，還是難逃一輪遊的命運。 美聯社
愛德華連創隊史新猷，還是難逃一輪遊的命運。 美聯社

前一戰以41分創下隊史季後賽單場最高得分紀錄的愛德華（Anthony Edwards），今天第三戰回到主場又砍進36分，然而灰狼還是不敵金塊，苦吞3連敗，面臨淘汰邊緣。

根據統計，愛德華兩場比賽一共拿到77分，再度創下灰狼隊史紀錄；此外，上未滿22歲的愛德華已經累積4次在季後賽至少拿到30分，追平布萊恩（Kobe Bryant）紀錄，並列史上第2，僅次於詹姆斯（LeBron James）的8次。

儘管愛德華表現耀眼，但季前大張旗鼓補強陣容的灰狼卻是雷聲大雨點小，當系列賽形成3勝0敗時，領先一方戰績是147勝0敗，無人能夠翻盤。

眼見球隊陷入難以翻身的無盡深淵，愛德華賽後顯然十分不滿意結果，拒絕了接受採訪。

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