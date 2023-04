NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在！馬斯克主動幫忙買單

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)入主推特之後,近日推出「藍勾勾」驗證收費服務,每月最低支付11.99美元(約台幣360元)即可獲得「藍勾勾」,引發不少爭議和反彈。許多名人都公開表達不想配合付錢,聲稱沒有「藍勾勾」也無所謂,其中就包括NBA巨星球星詹姆斯(LeBron James)。

不過如果點進詹姆斯的個人推特,其實會發現他的「藍勾勾」,像是柯瑞就已經沒有「藍勾勾」,也讓外界不禁懷疑詹姆斯是不是「口嫌體直」偷偷繳錢了。

根據媒體報導指出,外界恐怕都誤會了詹皇,因為推特已經有發電子信件通知詹姆斯,馬斯克已經幫忙付費。

事實上,馬斯克也在推特上親自證實自己有主動幫一些用戶付錢延續「藍勾勾」認證,例如詹姆斯、小說家史蒂芬金 (Stephen King)、《星際爭霸戰》演員薛特納(William Shatner)等。至於為什麼會僅止於幫幾個名人付費,馬斯克並沒有多加解釋。

Elon Musk reveals he is ‘personally paying’ the Twitter Blue subscriptions of some celebrities to keep their checkmark, such as Lebron James and Stephen King. pic.twitter.com/ulLvwOyLIn