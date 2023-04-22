NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在！馬斯克主動幫忙買單

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）入主推特之後，近日推出「藍勾勾」驗證收費服務，每月最低支付11.99美元（約台幣360元）即可獲得「藍勾勾」，引發不少爭議和反彈。許多名人都公開表達不想配合付錢，聲稱沒有「藍勾勾」也無所謂，其中就包括NBA巨星球星詹姆斯（LeBron James）。

不過如果點進詹姆斯的個人推特，其實會發現他的「藍勾勾」，像是柯瑞就已經沒有「藍勾勾」，也讓外界不禁懷疑詹姆斯是不是「口嫌體直」偷偷繳錢了。

根據媒體報導指出，外界恐怕都誤會了詹皇，因為推特已經有發電子信件通知詹姆斯，馬斯克已經幫忙付費。

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

事實上，馬斯克也在推特上親自證實自己有主動幫一些用戶付錢延續「藍勾勾」認證，例如詹姆斯、小說家史蒂芬金 （Stephen King）、《星際爭霸戰》演員薛特納（William Shatner）等。至於為什麼會僅止於幫幾個名人付費，馬斯克並沒有多加解釋。

Elon Musk reveals he is ‘personally paying’ the Twitter Blue subscriptions of some celebrities to keep their checkmark, such as Lebron James and Stephen King. pic.twitter.com/ulLvwOyLIn — Pop Base (@PopBase) April 20, 2023

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