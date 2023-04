NBA／約柯奇季後賽7次大三元 勝過聯盟17支球隊

金塊在今天首輪第3戰以120比111擊敗灰狼,系列賽以3比0聽牌,中鋒約柯奇(Nikola Jokic)繳出季後賽生涯第7次大三元,超越聯盟17支球隊隊史紀錄,歷年來中鋒更僅次於張伯倫(Wilt Chamberlain)。

過去2屆年度MVP得主約柯奇今天在繼續在季後賽發威,第3戰繳出20分、12助攻與11籃板,率隊再勝灰狼,在7戰4勝制系列賽拿下3連勝、率先「聽牌」,並將灰狼逼至淘汰邊緣。

Nikola Jokic puts up a triple-double as the @nuggets go up 3-0 in the series!



20 PTS

12 AST

11 REB

9-13 FGM



📺 DEN/MIN Game 4, Sunday, 9:30pm/et, TNT pic.twitter.com/WvyFCK05KD