NBA／約柯奇季後賽7次大三元 勝過聯盟17支球隊

金塊在今天首輪第3戰以120比111擊敗灰狼，系列賽以3比0聽牌，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出季後賽生涯第7次大三元，超越聯盟17支球隊隊史紀錄，歷年來中鋒更僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）。

過去2屆年度MVP得主約柯奇今天在繼續在季後賽發威，第3戰繳出20分、12助攻與11籃板，率隊再勝灰狼，在7戰4勝制系列賽拿下3連勝、率先「聽牌」，並將灰狼逼至淘汰邊緣。

Nikola Jokic puts up a triple-double as the @nuggets go up 3-0 in the series!



20 PTS

12 AST

11 REB

9-13 FGM



📺 DEN/MIN Game 4, Sunday, 9:30pm/et, TNT pic.twitter.com/WvyFCK05KD — NBA (@NBA) April 22, 2023

約柯奇達成季後賽生涯第7次大三元，根據美國媒體統計，放眼全聯盟30支球隊中，約柯奇季後賽大三元次數甚至還比17支球隊隊史紀錄都還多，分別為馬刺、太陽、公牛、老鷹、尼克、拓荒者、快艇、公鹿、巫師、鵜鶘、灰狼、爵士、獨行俠、溜馬、黃蜂、活塞與灰熊。

不僅如此，根據《ESPN Stats & Info》數據指出，約柯奇季後賽生涯大三元次數，已經高居歷年來中鋒第2，僅次張伯倫的9次。

賽後媒體請約柯奇為球隊表現打分數，約柯奇表示在塞爾維亞不是用英文字母來評比，而是用數字。「就目前來看，我會給球隊打4+，滿分是5分。」

對於金塊3連勝聽牌把灰狼逼入絕境，約柯奇認為球隊不想要夜長夢多，給對方太多喘息空間。「我們需要贏下這場比賽。我們極為尊重灰狼，我們知道他們是一支很危險的球隊，我們不想讓他們有發揮的機會。」

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