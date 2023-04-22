快訊

鎮瀾宮總務組志工遭廟方陣頭車撞死 載他的駕駛：根本不知他上車

又一現任綠委被扳倒！黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

把握手機限時優惠！蘋果iPhone 14 Pro Max便宜5千 OPPO這款更下殺1萬2

NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA選秀狀元熱門人選溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今宣布投入NBA選秀。 美聯社
NBA選秀狀元熱門人選溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今宣布投入NBA選秀。 美聯社

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而他今天也證實將投入選秀，成為選秀狀元只是時間問題。

現今效力法甲大都會92隊的溫班亞瑪，恐怖的身體素質讓他早早就獲得了關注，去年隨隊參加拉斯維加斯表演賽，於兩場對戰發展聯盟引燃隊的賽事中，在同是選秀大熱門的韓德森(Scoot Henderson)面前砍下37分、36分，更有過單場73分、5阻攻的瘋狂成績。

身高7呎4吋的他不只能投三分、還能面框單打，防守覆蓋面積又廣，模板曾被認為是「更高的杜蘭特」與「會投三分的戈貝爾(Rudy Gobert)」，不難發現球探們對他充滿想像空間。本季他在法甲場均得分從去年9.4分一口氣上漲至21.5分，外帶9.9籃板和3.1阻攻的頂尖數據，顯然已不屬於這個層級。

NBA在2019年通過新版CBA選秀規定後，選秀改成抽前四順位，而本季戰績倒數前三名的活塞、火箭、馬刺抽中狀元籤的機率將同為14%。

Victor Wembanyama Kevin Durant Rudy Gobert

相關新聞

NBA／約柯奇大三元助金塊3連勝聽牌 馬龍：不想回丹佛了

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天面對雙塔13投9中，繳出20分12助攻11籃板的全能數據，完成生涯季後賽第7次大三元，在季後賽歷史所有中鋒球員中僅次於張伯倫（Wilt Chamber

NBA／斷雙J連線首輪15連勝 墨瑞：與楊恩合作最棒一戰

在塞爾蒂克主場苦吞2連敗後，老鷹今天回到主場再戰綠衫軍，總算靠著楊恩（Trae Young）、墨瑞（Dejounte M...

NBA／布朗森連3戰破20分 數據比肩尼克兩大名將

回到自家主場的尼克，一開始雖然和騎士上演「打鐵大戰」，但從第二節之後，尼克逐漸找回準星，反觀客隊卻是一路低迷，導致雙方比分差距大幅拉開；尼克在第四節一度領先達27分，也讓比賽早早進入垃圾時間，最終以9

NBA／快艇雷納德G4持續缺陣 太陽系列賽搶聽牌利多

快艇當家球星雷納德(Kawhi Leonard)繼首輪G3因傷缺陣後，今天再次確定系列賽第四場也不會上場，對系列賽目前以1:2落後給太陽的快艇來說無疑是雪上加霜。 在缺陣長達一整年後，雷納德本季

NBA／踢蛋後安比德G4將因傷缺陣 瑞佛斯：該處罰煽動者

在系列賽第三戰爆發踢下體爭議的76人明星中鋒安比德（Joel Embiid），在今天卻傳出將因為右膝蓋扭傷傷勢缺席明天與...

NBA／詹姆斯不理布魯克斯挑釁 八村壘：他們總愛說不停

湖人在與灰熊的系列賽第2場比賽吞敗後，雙方明天將在洛杉磯進行第3戰，對於前一場比賽後灰熊布魯克斯（Dillon Broo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦