NBA／KD+戈貝爾的綜合體 狀元大熱門溫班亞瑪投入選秀

法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)因為其七呎四吋身高、及堪比杜蘭特(Kevin Durant)的柔順手感，被譽為是近年來NBA選秀最高天賦，也是許多「坦隊」們覬覦了一整年的球員。而他今天也證實將投入選秀，成為選秀狀元只是時間問題。

現今效力法甲大都會92隊的溫班亞瑪，恐怖的身體素質讓他早早就獲得了關注，去年隨隊參加拉斯維加斯表演賽，於兩場對戰發展聯盟引燃隊的賽事中，在同是選秀大熱門的韓德森(Scoot Henderson)面前砍下37分、36分，更有過單場73分、5阻攻的瘋狂成績。

身高7呎4吋的他不只能投三分、還能面框單打，防守覆蓋面積又廣，模板曾被認為是「更高的杜蘭特」與「會投三分的戈貝爾(Rudy Gobert)」，不難發現球探們對他充滿想像空間。本季他在法甲場均得分從去年9.4分一口氣上漲至21.5分，外帶9.9籃板和3.1阻攻的頂尖數據，顯然已不屬於這個層級。

NBA在2019年通過新版CBA選秀規定後，選秀改成抽前四順位，而本季戰績倒數前三名的活塞、火箭、馬刺抽中狀元籤的機率將同為14%。

udn討論區