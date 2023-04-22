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NBA／騎士進攻乏善可陳 一戰創兩項賽季首見數據

中央社／ 綜合外電報導
布朗森持續好表現。 美聯社
布朗森持續好表現。 美聯社

布朗森（Jalen Brunson）攻下21分，巴瑞特（R.J. Barrett）擺脫低潮貢獻19分，幫助紐約尼克以99比79擊潰克里夫蘭騎士，在首輪季後賽取得2比1領先。

尼克在第2戰吞敗後扳回一城，可望贏得自2013年來的第一次系列賽勝利。他們在第四節領先27分時，麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）1萬9812人座無虛席的體育館全場沸騰，騎士則是寫下本季聯盟單場最低得分。

哈特（Josh Hart）為第5種子尼克攻下13分，兩隊系列賽第4戰23日也將在尼克主場舉行。尼克成了在例行賽或季後賽第一支讓對手得分不到80分的球隊。

「我們嚴格執行比賽計畫，每個人想法一致。」布朗森談到下半場輕鬆勝出的關鍵，「球隊讓我去接管比賽，我也很信任隊友，他們對我極具信心，我也是如此。我們有共同目標，默契十足，我找到進球的辦法，保持著相同的心態。」

「這是季後賽籃球，你不可能一下子就擊倒對方。我們必須打得更出色，做出回應，並且團結一心，繼續向前邁進。」布朗森說。

騎士整個賽季的得分從未低於80分，最慘成績是去年12月4日的81分，同樣也是對上尼克；此外，騎士本季比賽還沒有大輸20分過，這兩項定律都在今天被尼克打破。

米契爾（Donovan Mitchell）此役拿到全隊最高22分；第2戰飆出32分的葛蘭德（Darius Garland）今天21投4中，僅攻下10分。上一戰砍下24分的勒佛特（Caris LeVert）今天列入先發，但上半場6次出手全沒進，是到下半場才有斬獲，替騎士挹注17分。

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