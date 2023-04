NBA／騎士進攻乏善可陳 一戰創兩項賽季首見數據

布朗森(Jalen Brunson)攻下21分,巴瑞特(R.J. Barrett)擺脫低潮貢獻19分,幫助紐約尼克以99比79擊潰克里夫蘭騎士,在首輪季後賽取得2比1領先。

尼克在第2戰吞敗後扳回一城,可望贏得自2013年來的第一次系列賽勝利。他們在第四節領先27分時,麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)1萬9812人座無虛席的體育館全場沸騰,騎士則是寫下本季聯盟單場最低得分。

哈特(Josh Hart)為第5種子尼克攻下13分,兩隊系列賽第4戰23日也將在尼克主場舉行。尼克成了在例行賽或季後賽第一支讓對手得分不到80分的球隊。

Jalen Brunson leads the @nyknicks to victory in Game 3 with 21 PTS, 6 AST, and 2 STL!



