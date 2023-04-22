NBA／詹姆斯不理布魯克斯挑釁 八村壘：他們總愛說不停

湖人在與灰熊的系列賽第2場比賽吞敗後，雙方明天將在洛杉磯進行第3戰，對於前一場比賽後灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）指出詹姆斯（LeBon James）已經老了，不在乎他的垃圾話攻勢，詹姆斯也在今天球隊練球後首度回應，但強調自己並不是來說一些屁話，已為明天比賽最好準備。

湖人前一場比賽在灰熊主場吞下敗仗後，在場上與詹姆斯對位的灰熊布魯克斯賽後也得理不饒人，不僅諷刺詹姆斯已經老了，狀況不如過去在騎士和熱火時期，還強調自己在場上不會尊重任何人，除非那個人能在自己面前拿下40分。

對於布魯克斯出言挑釁，詹姆斯在今天練球後也首度回應此事，他說：「我不是要來這邊說一些屁話，但我已經做好比賽得準備，就是這樣。」

儘管詹姆斯不願多做回應，但湖人年輕前鋒八村壘仍是挺身力挺老大哥，並批評布魯克斯的言論是相當不成熟的，「我不太喜歡社交媒體，但我有聽說他的事情，老實說這就是他們所能做的，他們是一支年輕的球隊，總想要說個不停，但我們真的不在乎，我們只想打好比賽，努力贏得比賽。」

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