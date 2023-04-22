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NBA／約柯奇大三元助金塊3連勝聽牌 馬龍：不想回丹佛了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇完成生涯季後賽第7次大三元，直追張伯倫紀錄。 法新社
約柯奇完成生涯季後賽第7次大三元，直追張伯倫紀錄。 法新社

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天面對雙塔13投9中，繳出20分12助攻11籃板的全能數據，完成生涯季後賽第7次大三元，在季後賽歷史所有中鋒球員中僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的9次。

除了約柯奇的強勢演出外，波特（Michael Porter Jr.）17投10中拿下25分9籃板，穆雷（Jamal Murray）得到18分9助攻6籃板；葛登（Aaron Gordon）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各拿到14分。團隊均衡貢獻的金塊最終以120比108再次擊敗灰狼，成為76人之後，聯盟第2支在系列賽3連勝聽牌的球隊。

根據統計，金塊前一次在系列賽取得3比0領先，已經要追溯到2009年第二輪對獨行俠，當時他們是以4勝1敗淘汰對手。

前一場創下隊史季後賽最高41分紀錄的愛德華（Anthony Edwards），此戰回到主場又轟進36分，至於雙塔的唐斯（Karl-Anthony Towns）進帳27分，戈貝爾（Rudy Gobert）也有18分10籃板的表現，不過這樣的發揮仍不足以撼動金塊。

金塊在自家主場取得2連勝，是馬龍（Michael Malone）執教以來首見，他也不斷告誡球員，要持續把油門踩下去，不要留給灰狼可以翻轉戰局的信心。

金塊上半場多點開花，取得61比55的領先，前三節打完也沒有給灰狼太多機會，而在進入第四節後，金塊迫使灰狼命中率大幅下跌，僅剩35.7%，本身則是維持穩定攻勢，一度拉開兩位數分差，灰狼始終難以越雷池一步，只能黯然吞下3連敗。

「這不是對灰狼的不尊重，我們只是在乎自己，我們不想回到丹佛了，」馬龍訪談中暗示著下一戰準備橫掃淘汰灰狼的意圖，「我們很清楚自己能做到什麼，我們的目標很清晰。」

另一方面，馬龍也同樣稱讚了替補球員在這個系列賽的表現。今天布朗（Bruce Brown）貢獻12分，帶動板凳得分取得29比10的優勢，且金塊團隊命中率還高達57.1%。

「這3場比賽，在沒有約柯奇情況下的替補陣容表現太棒了。我們球隊不只有約柯奇和穆雷。」馬龍說。

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