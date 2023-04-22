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NBA／斷雙J連線首輪15連勝 墨瑞：與楊恩合作最棒一戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
老鷹主場退綠衫軍扳回一城，墨瑞直言這是本季與楊恩合作打得最好的一場。 法新社
老鷹主場退綠衫軍扳回一城，墨瑞直言這是本季與楊恩合作打得最好的一場。 法新社

在塞爾蒂克主場苦吞2連敗後，老鷹今天回到主場再戰綠衫軍，總算靠著楊恩（Trae Young）、墨瑞（Dejounte Murray）攜手攻下57分，其中楊恩在末節一人就進帳15分下，以130：122扳回一城，賽後墨瑞也不諱言表示，這是他本季與楊恩合作打得最好的一場。

老鷹本賽季透過交易與馬刺換來墨瑞，希望他與楊恩能夠組成進攻火力強大的後場組合，不過本季楊恩在場上進攻的不穩定，讓兩人的連線始終沒有產生良好效應，就連季後賽前兩場比賽也無法帶領老鷹衝破綠衫軍防線。

不過今天楊恩與墨瑞總算打出讓老鷹球團感到欣慰的表現，兩人在末節聯手攻下22分，其中包括在比賽最後階段接連砍進三分球幫助老鷹鎖定勝局，最終以8分差距收下勝利。

對於墨瑞直呼這是兩人本賽季合作最棒的一場賽事，全場攻下32分的楊恩則說：「我們一起打過一些不錯的比賽，即使我不認為今天是最好的一場，但也肯定是其中之一，它來的正是時候，我們很需要這場勝利。」

談到兩人的合作，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）直言，有時候自己甚至會選擇在暫停時保持沈默，讓兩人面對面的溝通，「身為一名教練，當你認為這些球員是應該獲得尊重的時候，你可以選擇保持安靜，讓他們自己交流並達成共識，這就是我們正在發生的事情，當這樣的狀況出現時我們就會打出最好的比賽。」

而今天楊恩與墨瑞更是中斷了塞爾蒂克雙「雙J連線」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）攜手征戰季後賽首輪跨季15連勝的紀錄，墨瑞也直言，「雙J連線」正是他們希望學習的目標，「我很常關注他們倆，他們一起經歷過很多事情，才能達到今天的位置，但要成為偉大的組合需要時間，我跟楊恩也都想一邊學習一邊進步。」

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