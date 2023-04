NBA／布朗森連3戰破20分 數據比肩尼克兩大名將

回到自家主場的尼克,一開始雖然和騎士上演「打鐵大戰」,但從第二節之後,尼克逐漸找回準星,反觀客隊卻是一路低迷,導致雙方比分差距大幅拉開;尼克在第四節一度領先達27分,也讓比賽早早進入垃圾時間,最終以99比79大勝,系列賽取得2比1領先。

值得一提的是,這是尼克本季讓對手拿到的最低分數,先前例行賽尼克單場讓對方的最低得分是81分,正好就是騎士。另一方面,這也是尼克自2013年以來首度在季後賽贏對手至少20分。

JALEN BRUNSON 🔥 Dancing & prancing at The Garden! pic.twitter.com/ckZ7U7ex5M

騎士上半場命中率僅有31%,一共只得到32分,寫下騎士近15年季後賽的上半場最低得分表現。騎士進入第三節一度「迴光返照」,繳出52.9%的命中率,其中勒佛特(Caris LeVert)和米契爾(Donovan Mitchell)聯手攻下19分,不過尼克同樣進攻有所發揮,騎士難以縮小差距。

第四節騎士再度崩盤,命中率下滑,尼克把握契機,替補球員聯手得到20分,一度將領先差距擴大到27分。尼克儘管首節命中率僅有26.1%,但後面三節都超過5成,穩穩收下勝利。

布朗森(Jalen Brunson)攻下21分6助攻4籃板,他成為1994年總冠軍賽的哈潑(Derek Harper)之後,首位在季後賽有3場破20分的尼克控衛;同時也是1990年的尤恩(Patrick Ewing)之後,首位在季後賽連兩場至少拿到20分5助攻的尼克球員。

JALEN BRUNSON IS THAT GUY.



(via @TheKnicksWall) pic.twitter.com/dN73P1OAMS