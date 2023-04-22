NBA／布朗森連3戰破20分 數據比肩尼克兩大名將

回到自家主場的尼克，一開始雖然和騎士上演「打鐵大戰」，但從第二節之後，尼克逐漸找回準星，反觀客隊卻是一路低迷，導致雙方比分差距大幅拉開；尼克在第四節一度領先達27分，也讓比賽早早進入垃圾時間，最終以99比79大勝，系列賽取得2比1領先。

值得一提的是，這是尼克本季讓對手拿到的最低分數，先前例行賽尼克單場讓對方的最低得分是81分，正好就是騎士。另一方面，這也是尼克自2013年以來首度在季後賽贏對手至少20分。

JALEN BRUNSON 🔥



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騎士上半場命中率僅有31%，一共只得到32分，寫下騎士近15年季後賽的上半場最低得分表現。騎士進入第三節一度「迴光返照」，繳出52.9%的命中率，其中勒佛特（Caris LeVert）和米契爾（Donovan Mitchell）聯手攻下19分，不過尼克同樣進攻有所發揮，騎士難以縮小差距。

第四節騎士再度崩盤，命中率下滑，尼克把握契機，替補球員聯手得到20分，一度將領先差距擴大到27分。尼克儘管首節命中率僅有26.1%，但後面三節都超過5成，穩穩收下勝利。

布朗森（Jalen Brunson）攻下21分6助攻4籃板，他成為1994年總冠軍賽的哈潑（Derek Harper）之後，首位在季後賽有3場破20分的尼克控衛；同時也是1990年的尤恩（Patrick Ewing）之後，首位在季後賽連兩場至少拿到20分5助攻的尼克球員。

巴瑞特（RJ Barrett）補上19分8籃板3助攻；藍道（Julius Randle）狀態欠佳，15投僅3中，得到11分8籃板3助攻，哈特（Josh Hart）13分6籃板，奎克利（Immanuel Quickley）11分。

騎士陣中以米契爾的22分為最高，葛蘭德（Darius Garland）21投4中，獲得10分3助攻4抄截。勒佛特17分4籃板3助攻，莫布里（Evan Mobley）10分10籃板。

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