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NBA／老鷹避免落3連敗困境 楊恩：率隊贏球責任在我

中央社／ 綜合外電報導
楊恩擺脫低迷手感，率隊扳回一城。 法新社
楊恩擺脫低迷手感，率隊扳回一城。 法新社

NBA季後賽首輪，亞特蘭大老鷹今天靠楊恩（Trae Young）32分、墨瑞（Dejounte Murray）25分率領，主場130比122擊敗波士頓塞爾蒂克，7戰4勝制系列扳成1比2。

法新社報導，面對綠衫軍系列賽取得2比0優勢，且聯盟史上還沒有球隊能在季後賽7戰4勝制系列陷0比3絕境下翻身，返回主場的老鷹有不能遭對手聽牌壓力，陣中球星楊恩也擺脫前兩戰的低迷，繳出精彩表現。

楊恩賽後說：「我只需在場上把該做的做好。全隊整晚力戰不懈，但率隊贏球的責任在我身上，不僅是在得分，有時得須讓所有人都參與其中。今晚我做到了。」

楊恩今天22投12中拿32分，外帶6籃板9助攻2阻攻，終於擋下東區第2種子、去年在總冠軍賽才不敵金州勇士的塞爾蒂克。

綠衫軍這邊泰托姆（Jayson Tatum）29分10籃板，史馬特（Marcus Smart）24分、布朗（Jalen Brown）15分。塞爾蒂克今晚雖砍進21記三分球比對手多6個，但籃板29比48狂輸老鷹，讓老鷹光靠第2波補籃就拿23分。

兩軍將於台北時間24日上午繼續在亞特蘭大進行第4戰。

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