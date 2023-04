NBA／老鷹避免落3連敗困境 楊恩：率隊贏球責任在我

NBA季後賽首輪,亞特蘭大老鷹今天靠楊恩(Trae Young)32分、墨瑞(Dejounte Murray)25分率領,主場130比122擊敗波士頓塞爾蒂克,7戰4勝制系列扳成1比2。

法新社報導,面對綠衫軍系列賽取得2比0優勢,且聯盟史上還沒有球隊能在季後賽7戰4勝制系列陷0比3絕境下翻身,返回主場的老鷹有不能遭對手聽牌壓力,陣中球星楊恩也擺脫前兩戰的低迷,繳出精彩表現。

Trae Young came up BIG as the @ATLHawks won Game 3!



32 PTS | 9 AST | 2 BLK



Hawks can even the series in Game 4, Sunday, 7pm/et on TNT. pic.twitter.com/1JoaufI958