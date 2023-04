NBA／擺脫前兩戰低迷手感 楊恩聯手墨瑞險勝綠衫軍

面對塞爾蒂克的前兩戰,楊恩(Trae Young)一共只拿到40分,合計40投僅14中,投籃命中率35.0%,三分球也是13投3中,可以說是完全被封鎖。

儘管表現受到外界質疑,楊恩仍自信認為不要過度擔心他的發揮,他能夠找回水準。在回到主場的第三戰中,楊恩確實也找回感覺22投12中攻下32分9助攻6籃板,率領老鷹以130比122力退綠衫軍,將系列賽扳成1比2。

歷經例行賽3戰被橫掃以及季後賽前兩戰,老鷹本季總算是能夠贏塞爾蒂克一場。

