NBA／踢蛋後安比德G4將因傷缺陣 瑞佛斯：該處罰煽動者

在系列賽第三戰爆發踢下體爭議的76人明星中鋒安比德（Joel Embiid），在今天卻傳出將因為右膝蓋扭傷傷勢缺席明天與籃網的系列賽第4戰，而目前安比德已經回到費城進行核磁共振檢查，假使76人無法在明天終結系列賽，安比德仍有望在此輪復出助陣。

76人昨天作客籃網主場，在前三節一度落後的情況下，最終逆轉勝出，取得系列賽3：0的聽牌優勢，不過在昨天首節就一度出現踢下體爭議的安比德，卻在賽後傳出右膝蓋扭傷的狀況，並在今天回到費城進行檢查，也確定明天將無法上陣，至於在費城舉行的第5戰是否上陣仍有待觀察。

身為本賽季年度MVP的熱門競爭人選，安比德在系列賽前兩戰分別繳出26分與20分、19籃板亮眼數據後，昨天卻僅有14分、10籃板，表現似乎就受到傷勢影響。

而對於安比德在系列賽第3戰，在遭到籃網克萊斯頓（Nicolas Claxton）跨越時出腳踢下體的爭議，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也在今天為子弟兵平反，認為聯盟應該針對衝突事件的煽動者而不是報復者進行懲處。

瑞佛斯認為聯盟應該保護像是安比德這樣的成員，以避免被對手反覆盯上，他更拿日前勇士格林（Draymond Green）在遭到國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）拉腳後，因踩踏胸口而遭到禁賽的懲處為例，表態自己並不支持格林遭到禁賽，「格林踩到別人的胸口，那是因為他的腳被抓住了，一個煽動者抓住了他的腳。」

瑞佛斯也不諱言，安比德應該選擇其他方式作為反擊，但他也認為聯盟中應該要有規範球員不該跨過另外一個人或是站在他身上的不成文規定，「在曲棍球中就有那些不成文規定，我們的聯盟也需要創造一些，其中之一就是你不要跨過一個人或是站在他身上。」

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